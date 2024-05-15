Роберт Фицо ранен: премьер-министра Словакии подстрелили на улице

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо попал в больницу после ранений из-за попытки неизвестного человека, который пытался застрелить его. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на словацкие СМИ.



Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников

В городе Гандлова, в 150 км от Братиславы, проходило заседание словацкого правительства. Когда премьер-министр Роберт Фицо вышел из Дома культуры к людям, то раздались 3-4 выстрела, после которых политик упал на асфальт, а его окружили охранники.

После инцидента Роберта Фицо с ранением головы и груди был доставлен в больницу. Пока неизвестно в каком состоянии находится премьер-министр Словакии.

Как сообщает словацкая полиция, стрелок сначала скрылся с места инцидента, однако впоследствии был задержан правоохранительными органами. Предварительно полиция выяснила, что задержанный целился именно в Роберта Фицо. О причинах, почему мужчина избрал жертвой словацкого премьер-министра, не сообщают.

На инцидент отреагировала президент Словакии Зузана Чапутова, осудившая "жестокое и беспощадное" нападение на премьера.

"Я шокирована. Я желаю Роберту Фицо много сил в этот критический момент и скорейшего восстановления после этой атаки", — сказала Чупатова.

Премьер-министр Роберт Фицо победил на всеобщих выборах в октябре прошлого года и столкнулся с широкой критикой за поляризацию политики в центральноевропейской стране из-за пророссийских комментариев и толчка к расширению государственного контроля над СМИ. Кроме того Фицо критиковал помощь Украине и после избрания остановил государственные отправки оружия и боеприпасов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Фицо высмеял помощь Украине, которую собрали словаки.