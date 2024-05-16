Врачи сделали все, что могли: есть ли угроза жизни Фицо

Медики закончили многочасовую операцию. Непосредственной угрозы жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения нет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал вице-премьер-министр Словакии Томаш Тараба, сообщает "ВВС".

Роберт Фицо. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, по словам Тарабы, он верит в то, что Фицо "выживет" и что он больше не находится в ситуации, которая угрожает его жизни.

"Я был очень шокирован ... к счастью, насколько мне известно, операция прошла хорошо — и я думаю, что в конечном итоге он выживет ... сейчас его жизни ничего не угрожает", – высказался чиновник.

Вице-премьер-министр добавил, что Роберт Фицо получил тяжелое ранение – одна пуля прошла через живот, а вторая попала в сустав – сразу же его доставили в больницу, а потом на операцию.

Отметим, Ппемьер-министр Словакии Роберт Фицо попал в больницу после ранений из-за попытки неизвестного человека, который пытался застрелить его.

В городе Гандлова, в 150 км от Братиславы, проходило заседание словацкого правительства. Когда премьер-министр Роберт Фицо вышел из Дома культуры к людям, то раздались 3-4 выстрела, после которых политик упал на асфальт, а его окружили охранники.

После инцидента Роберта Фицо с ранением головы и груди был доставлен в больницу. Пока неизвестно в каком состоянии находится премьер-министр Словакии.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский пожелал главе словацкого правительства Роберту Фицо скорейшего выздоровления. Кроме того, он заявил, что Украина решительно осуждает акт насилия против главы правительства соседнего государства.

"Следует приложить все усилия, чтобы насилие не стало нормой в любой стране, форме или сфере", – подчеркнул президент.



