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Опубликовали краткий список номинантов на Нобелевскую премию мира 2022 года. Есть ли в нем Зеленский

Президент Украины не попал шорт-лист номинантов на Нобелевскую премию мира 2022 года.

сегодня, 15:09
Автор:

Slava Kot
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Норвежский политолог и директор Института исследований Мира в Осло (PRIO) Генрик Урдал опубликовал короткий список из пяти номинантов на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование PRIO.

Опубликовали краткий список номинантов на Нобелевскую премию мира 2022 года. Есть ли в нем Зеленский

Опубликовали краткий список номинантов на Нобелевскую премию мира 2022 года. Фото из открытых источников

Лауреата Нобелевской премии мира объявят 7 октября. Среди наиболее вероятных имен, которым предсказывали победу, лидировал президент Украины Владимир Зеленский. Европейские политики даже обратились в Нобелевский комитет, чтобы успеть подать Зеленского в списки номинантов.

Норвежский политолог Генрик Урдал, консультирующий Всемирный банк, ЮНЕСКО и другие учреждения опубликовал свой традиционный список из пяти наиболее вероятных победителей Нобелевской премии мира 2022 года.

Вот как выглядит шорт-лист директора Института исследований Мира в Осло (PRIO) Генрика Урдала:

  • Светлана Тихановская и Алексей Навальный
  • Международный суд ООН
  • Харш Мандер и Karwan-e-Mohabbat
  • Ильхам Тохти, Агнес Чоу и Натан Ло
  • HRDAG & CANVAS

Урдал написал краткое заключение по каждому возможному кандидату. Политолог считает, что бывшая русская оппозиционерка Светлана Тихановская должна разделить премию с россиянином Алексеем Навальным, которые борются за демократические ценности в своих странах.

Следующим кандидатом является Международный суд ООН, который разрешает конфликты во всем мире, способствует миру через международное право, хотя, как утверждает автор шорт-листа, события в Украине могут снизить шансы на получение Нобеля этой организацией.

Харш Мандер создал кампанию Karwan-e-Mohabbat, которая борется в Индии против насилия, основанного на религиозных мотивах.

Ильхам Тохти, Агнес Чоу и Натан Ло – это демократические правозащитники, освещавшие преступления китайских властей. Ильхам Тохти сообщал о негативном отношении к уйгурам в Китае, за что получил пожизненное заключение. Агнес Чоу и Натан Ло занимались вопросами демократического Гонконга, на который посягает коммунистический Китай.

HRDAG & CANVAS – организация, публикующая, анализирующая и документирующая нарушения прав людей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о дате получения Нобелевской премии мира 2022 года.

Также "Комментарии" писали, что украинского писателя выдвинули на Нобелевскую премию по литературе 2022 года.



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Источник: https://www.prio.org/nobelshortlist
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