Оправдание или забвение: что последует за приговором Сергею Стерненко

Приморский районный суд Одессы приговорил к семи годам лишения свободы одесского активиста Сергея Стерненко в деле по обвинению в похищении человека. Активисты (правые и т.н. "соросята") проводят акции, требуя отмены приговора; депутаты собираются "попросить" Генпрокурора в отставку — якобы за политическое преследование активиста. Почему приговор вынесли именно сейчас? Как может дальше развиваться "кейс Стерненко"? Дабы окончательно не запутаться в происходящем, "Комментарии" обратились за объяснением к экспертам.

Эксперты не считают Стерненко политическим проектом. Коллаж: 24 канал

"Нам пытаются показать баланс между делом Медведчука и делом Стерненко"

Политтехнолог Александр Кондратенко уверен, что точку в деле Стерненко ставить рано. Особенно, учитывая тот факт, что оно давным-давно находится уже в политической плоскости.

"Комментировать данный информационный повод можно как с точки зрения "справедливости" судебной системы, но также и как политической расправы. Мне кажется, приговор вынесли именно сейчас не случайно, а выглядит это так, будто правоохранительные органы и власть относятся ко всем одинаково и судят всех по закону. Но это далеко не так, — считает Александр Кондратенко. — Нам пытаются показать баланс между делом Медведчука и делом Стерненко (русский мир — праворадикалы). Мнение наших сограждан разделилось: одни поддерживают Сергея, другие, наоборот празднуют победу правосудия. Такая поляризация общества является признаком того, что это — исключительно политический процесс".

По словам политтехнолога, на сегодняшний день появляются предпосылки того, что Стерненко в будущем — это еще один политик, но не политический проект.

"Кто и в каких целях будет использовать этот кейс — покажет время. Делать из Сергея "политфигурку" выгодно тем силам, которым не хватает сейчас ярких личностей. Учитывая достаточно радикальное прошлое Стерненко, его используют те политические партии, которые сейчас имеют поддержку стойкого проукраинского электората, — считает Александр Кондратенко. — Также отмечу, что инфоповод по Стерненко перебил сегодня медийно и доставку непонятной вакцины в Украину, и то, как всё же протащили Витренко на должность. Конечно, не в статусе полноценного министра/вице-премьера, но хотя бы так".





В Украине часто политика идет рядом с криминалом (и наоборот)

Доктор права, адвокат Иван Либерман считает, что у "кейса Стерненко" есть две стороны — юридическая и политическая.

"С юридической точки зрения я допускаю, что будет подана апелляция на данное решение суда. Соответствующие заявления уже звучат, — отмечает Иван Либерман. — Почему приговор оглашен именно сейчас? Уголовно-процессуальный кодекс дает возможность так или иначе отсрочить вынесение решения. Возможно, пришло время, в том числе с точки зрения политических интересов, который у нас нередко смешаны с юридическими, экономическими и даже криминальными. Насколько суровое наказание в 7 лет лишения свободы? Считаю что оно среднее — между максимальным сроком и оправданием".

Комментируя политическую составляющую дела, вокруг которого появилась уже масса заявлений, в том числе из уст пятого президента Украины Петра Порошенко, доктор права подчеркивает:

"В Украине, к сожалению, часто-густо есть такие тандемы как криминал+политика и политика+криминал. А потому судьям тяжело принимать взвешенные, мудрые решения. Ведь те, кто выносит вердикт как судебная ветвь власти, находятся под постоянным давлением со стороны политиков, улиц, под угрозой расправы. Есть ощущения страха. И порой срабатывают элементарный инстинкт самосохранения, а не желание следовать букве закона".



Иван Либерман отмечает, что в Европе политики и чиновники не позволяют себе комментировать решения судов, какими бы они ни были. У нас же вокруг громких процессов пиарятся практически все.

"Я считают правильной позицию нардепа Александра Фельдмана, который считает, что следует запретить политикам комментировать решения судов. Потому что своими комментариями они зачастую расшатывают ситуацию в Украине", — поясняет доктор права.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, чем известен Виктор Попревич, судья, огласивший скандальный приговор Сергею Стерненко.

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