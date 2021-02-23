Семь лет тюрьмы: что известно о судье, который вынес приговор Стерненко

Сегодня, 23 февраля, общественность взбудоражила новость о приговоре общественному активисту Сергею Стерненку. 7 лет и 7 месяцев — именно такой срок вынес мужчине Приморский суд Одессы. В обществе говорят, что Стерненко должен был получить оправдательный приговор, к тому же выносить его вроде как собирался другой судья. Что же известно о судье Викторе Попревиче, который "удивил" гражданское общество, выяснял известный политический блогер, нардеп VIII созыва Борислав Береза.

Приговор Стерненко вынес судья Виктор Попревич. Фото: Пушкинская

Цитируя Марина Данилюк-Ярмолаеву, Береза пишет, что до 2015 года Попревич был судьей в Донецкой области. Он работал в Киевском районном суде Донецка и, похоже, отмечался "эпатажным поведением".

"Например, вход в дом этого судьи... охраняли бюсты Сталина и Ленина", — сообщает блогер в своем Telegram.

Кроме этого, Виктор Попревич осудил Бориса Пенчука, одного из авторов скандально-известной документальной книги "Донецкая мафия" (соавтор Сергей Кузин). Это сборник статей, в которых описывались 50 самых известных "деятелей Донбасса", чьи имена в СМИ связывали с громкими преступлениями и перераспределением собственности в Донецкой и Луганской областях.





С 2015 судья Попревич занимает должность в Приморском суде Одессы. Активисты и эксперты находят ряд несоответствий в его работе, в частности в скандальном деле Стерненко.

Борислав Береза, ссылаясь на информацию Ольги Решетиловой, информирует, что суд, вынося приговор Сергею Стерненко, допустил несколько грубых юридических ошибок. Среди них — обыск дома у подозреваемого без присутствия адвоката, проведение отдельных экспертиз на русском языке, а также, конечно, ссылки в приговоре на свидетеля, которого во время заседаний не заслушивали в зале суда.

"Отдельно суд отметил нелюбовь Стерненко к пророссийской партии, в которой находится пострадавший Щербич", — отмечается в публикации блогера.

Понятно, что последняя ремарка в качестве судебного аргумента проходит быстрее субъективным моментом, чем объективным.

В любом случае сторонники Сергея Стерненко собирают устроить массовую акцию протеста под стенами Офиса президента вечером 23 февраля.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что народные депутаты хотят инициировать отставку генпрокурора Ирины Венедиктовой. Политики обвиняют руководительницу прокуратуры в политическом преследовании Сергея Стерненко. В Верховной Раде планируют начать сбор подписей за отставку Венедиктов.

Также на портале можно узнать, как Стерненко отреагировал на блокирование трех пропагандистских телеканалов "NewsOne", "Zik" и "Украина 112".



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!