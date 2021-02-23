Нардепы собирают подписи за отставку генпрокурора: причины

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова может уйти с поста из-за соответствующего депутатского решения. Такую информацию сообщает информпортал "Стопкор" со ссылкой на прямой эфир "5 канала".

Генеральний прокурор Ирина Венедиктова. Фото: ГолосUA

Согласно утверждению народного депутата из фракции "Голос" Ярослава Юрчишина, их политсила инициирует сбор подписей за отставку Венедиктовой с должности генпрокурора. К такому шагу политиков подтолкнул объявленный сегодня, 23 февраля, судебный приговор общественному активисту, представителю "Правого сектора" Сергею Стерненко.

"Я не могу назвать это судом, потому что в действительности это — кривосудие. На прошлой неделе был оправдательный приговор, но сегодняшний приговор зачитал судья, находящийся на крючке правоохранительной системы. Это было политическое решение", — подчеркнул Юрчишин в разговоре с журналистами.

По мнению нардепа, невооруженным глазом заметна личная заинтересованность Венедиктовой в обвинительном приговоре Стерненко. Именно поэтому Ярослав Юрчишин убежден, что действующая руководительница Офиса генерального прокурора должна покинуть свой пост, ведь "не имеет права" его занимать.

Возмущен приговором Стерненко и нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. На личном Telegram-канале политик заявил, что считает такой исход дела политически мотивированным, как и его коллега.

"Это очередное дело против проукраинского лагеря. Учитывая последние решения, Зеленский должен определиться с кем он?" — написал Гончаренко.

Напомним, как уже сообщали "Комментарии", Сергей Стерненко получил 7 лет и 7 месяцев лишения свободы. Активиста признали виновным в похищении и истязании человека — одного из местных депутатов Коминтеровского района. Оглашение приговора под судом ждали многочисленные поклонники Стерненко, которые устроили протест. По информации некоторых Telegram-каналов, вечером 23 февраля митингующие планируют прийти под стены Офиса президенты.

Между прочим, на портале найдется информация и о том, что ранее Стерненко отменили домашний арест. Мужчина был взят на поруки одним из нардепов "Голоса" Романом Лозинским. Это произошло в конце января, за почти месяц до объявления обвинительного приговора.



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