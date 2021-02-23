logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.02.2021

BTC/USD

46835.75

ETH/USD

1461.15

LTC/USD

169.88

НБУ 23.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

34.02

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Нардепы собирают подписи за отставку генпрокурора: причины
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардепы собирают подписи за отставку генпрокурора: причины

Сбор подписей инициировали депутаты от партии "Голос"

сегодня, 13:00
Автор:

Вечканова Елена

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова может уйти с поста из-за соответствующего депутатского решения. Такую информацию сообщает информпортал "Стопкор" со ссылкой на прямой эфир "5 канала".

Нардепы собирают подписи за отставку генпрокурора: причины

Генеральний прокурор Ирина Венедиктова. Фото: ГолосUA

Согласно утверждению народного депутата из фракции "Голос" Ярослава Юрчишина, их политсила инициирует сбор подписей за отставку Венедиктовой с должности генпрокурора. К такому шагу политиков подтолкнул объявленный сегодня, 23 февраля, судебный приговор общественному активисту, представителю "Правого сектора" Сергею Стерненко.

"Я не могу назвать это судом, потому что в действительности это — кривосудие. На прошлой неделе был оправдательный приговор, но сегодняшний приговор зачитал судья, находящийся на крючке правоохранительной системы. Это было политическое решение", — подчеркнул Юрчишин в разговоре с журналистами.

По мнению нардепа, невооруженным глазом заметна личная заинтересованность Венедиктовой в обвинительном приговоре Стерненко. Именно поэтому Ярослав Юрчишин убежден, что действующая руководительница Офиса генерального прокурора должна покинуть свой пост, ведь "не имеет права" его занимать.

Возмущен приговором Стерненко и нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. На личном Telegram-канале политик заявил, что считает такой исход дела политически мотивированным, как и его коллега.

"Это очередное дело против проукраинского лагеря. Учитывая последние решения, Зеленский должен определиться с кем он?" — написал Гончаренко.

Напомним, как уже сообщали "Комментарии", Сергей Стерненко получил 7 лет и 7 месяцев лишения свободы. Активиста признали виновным в похищении и истязании человека — одного из местных депутатов Коминтеровского района. Оглашение приговора под судом ждали многочисленные поклонники Стерненко, которые устроили протест. По информации некоторых Telegram-каналов, вечером 23 февраля митингующие планируют прийти под стены Офиса президенты.

Между прочим, на портале найдется информация и о том, что ранее Стерненко отменили домашний арест. Мужчина был взят на поруки одним из нардепов "Голоса" Романом Лозинским. Это произошло в конце января, за почти месяц до объявления обвинительного приговора.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://stopcor.org/my-pochynayemo-zbyraty-pidpysy-za-vidstavku-venediktovoyi-nardep/
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ