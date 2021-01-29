Стерненко отменили домашний арест: подробности (ОБНОВЛЕНО)

Язык
Coinspot 29.01.2021
BTC/USD
37207.20
ETH/USD
1392.00
LTC/USD
141.20
НБУ 29.01.2021
USD/UAH
28.30
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
В пятницу, 29 января, стало известно, что активисту Сергею Стерненко, обвиняемого в убийстве одного из напавших на него преступников, отменили домашний арест. Информацию опубликовал народный депутат от политсилы "Голос" Роман Лозинский на личной странице в Facebook.
Сергея Стерненко отпустили на поруки нардепа. Фото: Facebook / Роман Лозинський
Политик заявил о победе в суде, которая касается взятия Стерненко на поруки Лозинским. Приморский районный суд Одессы рассмотрел прошения народного депутата и, в конечном итоге, удовлетворил запрос. С этого момента Сергей Стерненко больше не находится под домашним арестом.
UPD. На заседание в Одессу Лозинский и Стерненко добирались автомобилем, что было несколько сложно из-за обильных снегопадов, которые буквально "утопили" регион за несколько последних дней.
Впрочем, как сообщил политик, несмотря на трудности, в суд удалось попасть вовремя. В противном случае, Стерненко грозило бы повторное заключение в СИЗО. Рассказывая подробности поездки, Лозинский снова возмутился фактом заключения Стерненко даже под домашний арест, мол, он же не скрывается от правосудия.
Стоит отметить, что неделю назад, 22 января, Сергей Стерненко в своем Telegram-канале сообщал, что у прокурора было желание снова отправить активиста за решетку. Причина — неявка на предыдущее заседание, которое Сергей пропустил из-за того, что сдавал тест на коронавирус. Предварительно об уважительной причине было сообщено суду, что не отменило ходатайства со стороны обвинителя. Правда, судья отклонил его, не рассматривая.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости