Стерненко отменили домашний арест: подробности (ОБНОВЛЕНО)

В пятницу, 29 января, стало известно, что активисту Сергею Стерненко, обвиняемого в убийстве одного из напавших на него преступников, отменили домашний арест. Информацию опубликовал народный депутат от политсилы "Голос" Роман Лозинский на личной странице в Facebook.

Сергея Стерненко отпустили на поруки нардепа. Фото: Facebook / Роман Лозинський

Политик заявил о победе в суде, которая касается взятия Стерненко на поруки Лозинским. Приморский районный суд Одессы рассмотрел прошения народного депутата и, в конечном итоге, удовлетворил запрос. С этого момента Сергей Стерненко больше не находится под домашним арестом.

UPD. На заседание в Одессу Лозинский и Стерненко добирались автомобилем, что было несколько сложно из-за обильных снегопадов, которые буквально "утопили" регион за несколько последних дней.

Впрочем, как сообщил политик, несмотря на трудности, в суд удалось попасть вовремя. В противном случае, Стерненко грозило бы повторное заключение в СИЗО. Рассказывая подробности поездки, Лозинский снова возмутился фактом заключения Стерненко даже под домашний арест, мол, он же не скрывается от правосудия.

Стоит отметить, что неделю назад, 22 января, Сергей Стерненко в своем Telegram-канале сообщал, что у прокурора было желание снова отправить активиста за решетку. Причина — неявка на предыдущее заседание, которое Сергей пропустил из-за того, что сдавал тест на коронавирус. Предварительно об уважительной причине было сообщено суду, что не отменило ходатайства со стороны обвинителя. Правда, судья отклонил его, не рассматривая.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Сергея Стерненко судят за убийство напавшего на него человека в 2018 году . Покушение на жизнь активиста, повлекшее за собой последующие судебные разбирательства, было уже третьим за весь год. К слову, в заказе нападения на себя, Стерненко обвиняет мэра Одессы Геннадия Труханова. Вины Сергей не признает, аргументируя случившееся самообороной. В июне 2020 года СБУ вручила активисту подозрение в умышленном убийстве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!