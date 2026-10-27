Операция в Олешках: началась гуманитарная миссия и объявлен режим тишины

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Недилько Ксения
На территории временно захваченного города Олешки Херсонской области стартовала масштабные мероприятия гуманитарного характера. Для обеспечения безопасности гражданского населения и координации усилий стороны конфликта согласовали временную остановку боевых действий на этом отрезке фронта.
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Он отметил, что в определенном районе введен двусторонний режим тишины, а Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец лично находится на месте оперативного контроля. Чиновник подчеркнул, что Офис Президента находится с омбудсманом в постоянном взаимодействии.
Согласно официальным данным оборонных ведомств, режим тишины начал действовать с 03:00 27 октября по киевскому времени. В Генеральном штабе ВСУ уточнили, что ограничения вводятся исключительно для транспортировки гуманитарных грузов жителям города и создания условий для свободного выезда людей.
По информации украинского омбудсмана Дмитрия Лубинца, дипломатический трек реализуется совместно с российской Уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой. Проведение этой сложной операции стало возможным при непосредственном посредничестве и координации первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп. Все участники процесса четко выполняют взятые на себя обязательства, а дальнейшее освещение хода миссии будет происходить с приоритетом на безопасность жителей в Олешках.