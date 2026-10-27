Режим припинення вогню: де почало діяти перемир'я між Україною та Росією

У районі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області вранці 27 жовтня запровадили режим припинення вогню. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець. За його словами, домовленості пов'язані із проведенням гуманітарної місії, в якій беруть участь українська та російська сторони.

Олешки. Фото: з відкритих джерел

Як уточнив омбудсмен, режим тиші почав діяти о 03:00 за київським часом, або о 04:00 за Москвою. Лубинець заявив, що сторони виконують досягнуті домовленості, погоджені керівниками переговорних груп.

"Сьогодні о 3:00 за київським часом та о 4:00 за московським часом на певних територіях, пов'язаних із проведенням гуманітарної місії, запроваджено режим припинення вогню", — повідомив він.

Українська гуманітарна місія проводиться спільно із російським уповноваженим з прав людини Яною Лантратовою. За інформацією Лубінця, посередництво та координацію процесу забезпечує перша леді США Меланія Трамп.

Про припинення вогню також офіційно заявило Міністерство оборони Росії. У відомстві повідомили, що рішення ухвалене у зв'язку з підготовкою гуманітарної операції у районі населеного пункту Олешки Херсонської області. Російська сторона підтвердила введення режиму тиші з 04:00 за київським часом 27 жовтня.

При цьому подробиці гуманітарної операції та її подальші етапи в опублікованих повідомленнях не розкриваються.

Лубинець пообіцяв продовжувати інформувати громадськість щодо розвитку ситуації. Водночас він наголосив, що пріоритетом залишаються безпека громадянських мешканців Олешок та виконання сторонами досягнутих домовленостей.

Наскільки стійким виявиться режим тиші і чи дозволить він провести гуманітарну місію в повному обсязі, залежатиме від подальшого дотримання узгоджених умов.

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