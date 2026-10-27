Операція в Олешках: розпочалася гуманітарна місія та оголошено режим тиші

На території тимчасово захопленого міста Олешки, що на Херсонщині, стартувала масштабні заходи гуманітарного характеру. Для забезпечення безпеки цивільного населення та координації зусиль сторони конфлікту погодили тимчасове зупинення бойових дій на цьому відтинку фронту.

Ілюстративне фото

"Розпочалася важлива гуманітарна місія в Олешках", — оголосив очільник Офісу Президента України Кирило Буданов.

Він зазначив, що у визначеному районі введено двосторонній режим тиші, а Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець особисто перебуває на місці для оперативного контролю. Посадовець підкреслив, що Офіс Президента перебуває з омбудсманом у постійній взаємодії.

Згідно з офіційними даними оборонних відомств, "режим тиші" почав діяти з 03:00 27 жовтня за київським часом. У Генеральному штабі ЗСУ уточнили, що обмеження вводяться виключно для транспортування гуманітарних вантажів жителям міста та створення умов для подальшого вільного виїзду людей.

"Критично важливо, щоб ця місія з порятунку наших людей пройшла успішно та безпечно", — наголосив Буданов, висловивши вдячність усім сторонам, залученим до організації процесу.

За інформацією українського омбудсмана Дмитра Лубінця, дипломатичний трек реалізується спільно з російською Уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Проведення цієї складної операції стало можливим за безпосереднього посередництва та координації Першої леді Сполучених Штатів Меланії Трамп. Наразі всі учасники процесу чітко виконують взяті на себе зобов'язання, а подальше висвітлення ходу місії відбуватиметься з пріоритетом на безпеку мешканців в Олешках.