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Опасные сладости: в Украину завезли печенье с канцерогеном

В Украину из Польши доставили партию печенья, в состав которого входит пальмовое масло с вредными соединениями

сегодня, 09:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Сеть украинских супермаркетов "АТБ" получила из Польши партию печенья, в котором обнаружили опасные для здоровья соединения. 

Опасные сладости: в Украину завезли печенье с канцерогеном

В украинском магазине нашли печенье с опасным веществом (фото из открытых источников)

В Государственной продовольственно-потребительской службе рассказали, что при изготовлении печенья использовалось рафинированное пальмовое масло с канцерогенным органическим соединением монохлор-1,2-пропандиол (3-MCPD).

Сырье для кондитерской продукции экспортировалось из Германии фирмой "Bogutti Sp. Z.o.o" в Польшу, а в нашу страну его поставили днепровской фирме "АТБ-Маркет" и львовской "Форвард-КД".

Сообщается, что согласно законодательству Украины, если продукты, которые оператор рынка ввез или переслал на территорию страны, не соответствуют нормам безопасности, он должен изъять партию товара из обращения в течение двух рабочих дней, письменно информируя об обнаруженном несоответствии компетентный орган.

Отметим, что канцерогены оказывают токсическое воздействие на организм человека и могут спровоцировать появление злокачественных опухолей. Эти вещества опасны при любых концентрациях, их действие может проявляться спустя много лет.

Напомним, что в феврале 2021 года в Государственной продовольственно-потребительской службе предупреждали, что в продуктовые магазины Харькова поступили шоколадки с семенами кунжута, в составе которых содержалось опасное вещество — оксид этилена. Они были доставлены в Украину из Испании.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что жительница Ивано-Франковска купила в одном из супермаркетов странную курицу. Тушка, оставленная на ночь в холодильнике, начала светиться голубым светом. 

Вполне вероятно, что на поверхность продукта попали фотобактерии из числа тех, которые встречаются в промышленных морозильных камерах.


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