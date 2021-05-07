Опасные сладости: в Украину завезли печенье с канцерогеном

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Светлана Шкурупий
Сеть украинских супермаркетов "АТБ" получила из Польши партию печенья, в котором обнаружили опасные для здоровья соединения.
В украинском магазине нашли печенье с опасным веществом (фото из открытых источников)
В Государственной продовольственно-потребительской службе рассказали, что при изготовлении печенья использовалось рафинированное пальмовое масло с канцерогенным органическим соединением монохлор-1,2-пропандиол (3-MCPD).
Сырье для кондитерской продукции экспортировалось из Германии фирмой "Bogutti Sp. Z.o.o" в Польшу, а в нашу страну его поставили днепровской фирме "АТБ-Маркет" и львовской "Форвард-КД".
Сообщается, что согласно законодательству Украины, если продукты, которые оператор рынка ввез или переслал на территорию страны, не соответствуют нормам безопасности, он должен изъять партию товара из обращения в течение двух рабочих дней, письменно информируя об обнаруженном несоответствии компетентный орган.
Отметим, что канцерогены оказывают токсическое воздействие на организм человека и могут спровоцировать появление злокачественных опухолей. Эти вещества опасны при любых концентрациях, их действие может проявляться спустя много лет.
Напомним, что в феврале 2021 года в Государственной продовольственно-потребительской службе предупреждали, что в продуктовые магазины Харькова поступили шоколадки с семенами кунжута, в составе которых содержалось опасное вещество — оксид этилена. Они были доставлены в Украину из Испании.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что жительница Ивано-Франковска купила в одном из супермаркетов странную курицу. Тушка, оставленная на ночь в холодильнике, начала светиться голубым светом.
Вполне вероятно, что на поверхность продукта попали фотобактерии из числа тех, которые встречаются в промышленных морозильных камерах.
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