logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Опасная стратегия: РФ атакует ключевые энергоузлы Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Опасная стратегия: РФ атакует ключевые энергоузлы Украины

Энергетические удары РФ угрожают безопасности украинских АЭС, - Галущенко

сегодня, 18:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Российские атаки на энергетику Украины угрожают безопасности атомных станций, предупреждает министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, целенаправленные удары по подстанциям, критически важным для поддержания ядерной безопасности, приближают ядерные риски к границам Европейского союза.

Опасная стратегия: РФ атакует ключевые энергоузлы Украины

Удары по энергетике

Галущенко подчеркнул, что российские военные осведомлены о последствиях своих действий. 

"Они точно знают, что делают. Не случайно они атакуют подстанции, критически важные для ядерной безопасности", — сказал Галущенко.

Эти атаки ставят под угрозу не только непосредственную безопасность Украины, но и всего европейского континента. 

По словам Галущенко, нарушение работы подстанций, которые обеспечивают стабильность передачи высоковольтной электроэнергии, может привести к серьезным авариям на атомных станциях. Особенно это касается тех узлов, которые взаимосвязаны с ядерной индустрией.

Читайте также на портале “Комментарии” — Украина 28 августа направила МАГАТЭ официальную ноту, в которой указано, что 26 августа Российская Федерация начала массированную ракетную и беспилотную атаку на критически важную инфраструктуру и энергетический сектор Украины с целью парализовать работу энергогенерирующих объектов Украины. В результате атаки в 08:58 по восточноевропейскому времени были обесточены энергоблоки, а именно: 1, 3 и 4 Ровенской атомной электростанции были отключены от сети. В 09:05 по восточноевропейскому времени энергоблоки Южноукраинской атомной электростанции. Мощность была снижена до суммарного уровня 1800 МВт.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-11/kyiv-warns-russian-strikes-on-power-grid-may-cause-atomic-crisis
Теги:

Новости

Все новости