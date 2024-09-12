Опасная стратегия: РФ атакует ключевые энергоузлы Украины

Российские атаки на энергетику Украины угрожают безопасности атомных станций, предупреждает министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, целенаправленные удары по подстанциям, критически важным для поддержания ядерной безопасности, приближают ядерные риски к границам Европейского союза.

Удары по энергетике

Галущенко подчеркнул, что российские военные осведомлены о последствиях своих действий.

"Они точно знают, что делают. Не случайно они атакуют подстанции, критически важные для ядерной безопасности ", — сказал Галущенко.

Эти атаки ставят под угрозу не только непосредственную безопасность Украины, но и всего европейского континента.

По словам Галущенко, нарушение работы подстанций, которые обеспечивают стабильность передачи высоковольтной электроэнергии, может привести к серьезным авариям на атомных станциях. Особенно это касается тех узлов, которые взаимосвязаны с ядерной индустрией.

Читайте также на портале “Комментарии” — Украина 28 августа направила МАГАТЭ официальную ноту, в которой указано, что 26 августа Российская Федерация начала массированную ракетную и беспилотную атаку на критически важную инфраструктуру и энергетический сектор Украины с целью парализовать работу энергогенерирующих объектов Украины. В результате атаки в 08:58 по восточноевропейскому времени были обесточены энергоблоки, а именно: 1, 3 и 4 Ровенской атомной электростанции были отключены от сети. В 09:05 по восточноевропейскому времени энергоблоки Южноукраинской атомной электростанции. Мощность была снижена до суммарного уровня 1800 МВт.