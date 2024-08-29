Украина была в шаге от аварий на двух АЭС: «Энергоатом» скрыл информацию

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Ткачик Олеся
Украина 28 августа направила МАГАТЭ официальную ноту, в которой указано, что 26 августа Российская Федерация начала массированную ракетную и беспилотную атаку на критически важную инфраструктуру и энергетический сектор Украины с целью парализовать работу энергогенерирующих объектов Украины. В результате атаки в 08:58 по восточноевропейскому времени были обесточены энергоблоки, а именно: 1, 3 и 4 Ровенской атомной электростанции были отключены от сети. В 09:05 по восточноевропейскому времени энергоблоки Южноукраинской атомной электростанции. Мощность была снижена до суммарного уровня 1800 МВт.
Энергоатом
Из-за колебаний в национальной энергосистеме, вызванных атакой России, в 17:10 по восточному времени энергоблок №3 ПАЭС был отключен от сети.
В ноте отмечено, что Российская Федерация продолжает целенаправленно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, намереваясь нарушить работу атомных электростанций страны, обеспечивающих большую часть электроэнергии в Украине. Российские атаки представляют значительный риск для стабильной работы атомных электростанций.
Как отметила эксперт в области атомной энергетики Ольга Кошарная, ни Госатомрегулирование, ни АО НАЭК Энергоатом не сообщили постпредству Украины в Вене, что это привело к тяжелым проектным переходным процессам в реакторах, и при соответствующих условиях может привести к открытию предохранительного клапана системы первого контура с потерей теплоносителя первого контура в атмосферу герметичного объема
По ее словам, такие тяжелые переходные процессы уже были на украинских энергоблоках 16.12.2022 и 10.02.2023 во время обстрелов. И Госатомрегулирование и НАЭК "Энергоатом" замолчали, что является нарушением украинского законодательства в сфере ядерной энергетики.
По ее словам, именно об этом необходимо информировать МАГАТЭ – какие угрозы для ядерной безопасности украинских АЭС несут массированные обстрелы Россией энергосистемы Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 26 августа РФ устроила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине.
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