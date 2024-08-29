Украина была в шаге от аварий на двух АЭС: «Энергоатом» скрыл информацию

Украина 28 августа направила МАГАТЭ официальную ноту, в которой указано, что 26 августа Российская Федерация начала массированную ракетную и беспилотную атаку на критически важную инфраструктуру и энергетический сектор Украины с целью парализовать работу энергогенерирующих объектов Украины. В результате атаки в 08:58 по восточноевропейскому времени были обесточены энергоблоки, а именно: 1, 3 и 4 Ровенской атомной электростанции были отключены от сети. В 09:05 по восточноевропейскому времени энергоблоки Южноукраинской атомной электростанции. Мощность была снижена до суммарного уровня 1800 МВт.

Энергоатом

Из-за колебаний в национальной энергосистеме, вызванных атакой России, в 17:10 по восточному времени энергоблок №3 ПАЭС был отключен от сети.

В ноте отмечено, что Российская Федерация продолжает целенаправленно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, намереваясь нарушить работу атомных электростанций страны, обеспечивающих большую часть электроэнергии в Украине. Российские атаки представляют значительный риск для стабильной работы атомных электростанций.

Как отметила эксперт в области атомной энергетики Ольга Кошарная, ни Госатомрегулирование, ни АО НАЭК Энергоатом не сообщили постпредству Украины в Вене, что это привело к тяжелым проектным переходным процессам в реакторах, и при соответствующих условиях может привести к открытию предохранительного клапана системы первого контура с потерей теплоносителя первого контура в атмосферу герметичного объема

"Повезет, если клапан закроется. В противном случае – это авария с потерей теплоносителя первого контура", — отметила Кошарна.

По ее словам, такие тяжелые переходные процессы уже были на украинских энергоблоках 16.12.2022 и 10.02.2023 во время обстрелов. И Госатомрегулирование и НАЭК "Энергоатом" замолчали, что является нарушением украинского законодательства в сфере ядерной энергетики.

"Это преступление и этим должны заняться правоохранительные органы. Председатель Госатомрегулирования – главный государственный инспектор Украины по ядерной и радиационной безопасности А. Кориков, который уполномочен государством осуществлять государственный надзор за ЯРБ, уже должен быть на допросах", — заявила Кошарна.

По ее словам, именно об этом необходимо информировать МАГАТЭ – какие угрозы для ядерной безопасности украинских АЭС несут массированные обстрелы Россией энергосистемы Украины.

"Это очередное доказательство умышленного провоцирования Россией ядерных инцидентов в Украине, доказательство, что Россия – государство ядерная террористка. Именно она подрывает все 7 принципов безопасности и 5 конкретных принципов Р.Гросси, на которые она ссылается сейчас в своих нотах в МАГАТЭ в связи с Курской военной операцией. Именно она подрывает доверие к ядерной энергетике в мире", – подчеркнула эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 26 августа РФ устроила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине.



