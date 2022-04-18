ООН уже бьет в набат: как остановить катастрофу, к которой РФ толкает мир из-за войны в Украине

В Организации Объединенных Наций отметили, что блокада российскими войсками украинских портов на Черном море может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, которая приведет к голоду в мире, политической нестабильности и массовой миграции. Какие есть пути разрешения ситуации? Как обстоят дела с продовольственной безопасностью Украины? Может ли мир, понимая, катастрофические глобальные последствия у этой войны, предпринять кардинальные шаги для того, чтобы остановить российскую агрессию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Порты в Украине. Фото: из открытых источников

Обеспокоенность ООН из-за блокады российскими войсками украинских портов вполне объяснима

Президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Алекс Лисситса уверен, что блокада российскими войсками украинских портов, действительно, может спровоцировать глобальный голод. И об этом, акцентирует он, говорит не только ООН, но и вся аграрная общественность мира уже почти месяц.

"Не секрет, что основной экспорт украинской аграрной промышленности шел через порты Мариуполя, Одессы, Николаева. После начала открытой, хоть и необъявленной, войны, они заблокированы. А тот экспорт, который осуществляется по железной дороге или автотранспортом не позволяет вывезти объемы товара, которые у нас сохранились. А это — 15-17 млн тонн кукурузы, плюс — пшеница с переходными остатками прошлого года. (в ближайшие месяцы будет уже новый урожай). Также есть более 3 млн тонн масла подсолнечника (причем не весь еще подсолнечник переработали на масло). То есть, у нас есть огромные остатки, которые нужны всему миру", – подчеркивает эксперт.

Поэтому, продолжает он, обеспокоенность ООН вполне объяснима. Во многих странах продуктовая инфляция уже повысилась на 10-15%. И если как можно быстрее не дать возможности через украинские порты вывезти украинские товары на продуктовый мировой рынок (особенно на рынок Азии и Африки), то в ряде стран может начаться глобальный голод со всеми вытекающими (бунты, миграция).

"Разрешить ситуацию можно только путем остановки российской агрессии, разблокирования и разминирования морей, возобновления нормальной работы портов. Чтобы более 70 кораблей, уже загруженные зерном, получили возможность доставить его по назначению. А к нам могли прийти новые корабли для вывоза украинского зерна и прочих товаров. Сухопутным путем решить проблему экспорта 5-6 млн тонн зерна ежемесячно на сегодняшний день невозможно", – поясняет Алекс Лисситса.

По его словам, Украине в плане продовольственной безопасности ничего не грозит.

"Как я отметил ранее, у нас есть большие переходные запасы с прошлого года по зерновым и другим культурам, включая подсолнечное масло, сахар и так далее. Плюс – ожидается с июня-июля (в зависимости от региона) новый урожай по основным культурам. Так что пострадает скорее продовольственная безопасность стран Азии и Африки, где в бюджете домохозяйств продукты питания занимают 50 и более процентов. Для них полным шоком будет как рост цен, так и отсутствие ряда привычных продуктов на полках магазинов, – подчеркивает президент УКАБ. – С моей точки зрения, остановить Путина можно сейчас лишь путем полного консенсуса западных (и не только) стран касательно эмбарго на российские нефть и газ. Так война может закончиться за месяц-полтора. Так, среди прочего, решится проблема экспорта украинской аграрной промышленности, снизив риски мирового продовольственного кризиса".

Голод может спровоцировать новую волну массовой слабо контролируемой миграции в страны Европы из государств Ближнего Востока и Африки

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин отмечает, что именно варварская агрессия России мешает Украине экспортировать сельскохозяйственные товары, разрушает глобальные цепочки поставок и взвинчивает мировые цены на продовольствие.

"Поэтому, идеальный ответ на проблему – немедленное прекращение огня и вывод войск страны-агрессора с территории Украины. Все остальные пути решения, например, создание новых и расширение уже действующих сухопутных путей импорта пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла лишь частичное и не быстрое по времени решение проблемы", – уверена аналитик.

Комментируя ситуацию с продовольственной безопасностью Украины, он назвал риски умеренными и контролируемыми.

"Украинские власти заявили о наличии двухгодичного запаса продовольствия, – напоминает Вячеслав Черкашин. – К этому добавлю, во-первых, намерение правительства осуществить в ближайшее время за средства налогоплательщиков выкуп зерна и других продуктов в объемах годового потребления страной. Во-вторых, наблюдаем успешно стартовавшую посевную кампанию (по последним данным, Украина сможет засеять от 70% до 80% своих посевных площадей). И, в-третьих, мир активно помогает и, надеюсь, будет помогать Украине гуманитарными грузами".

А вот для мира, подчеркивает аналитик, проблема вырисовывается колоссальная.

"Наша страна по праву называется одной из "житниц мира", прежде всего для Ближнего Востока и Африки (Египет получает 85% своего зерна из Украины, Ливан – чуть более 80%, упомяну также Пакистан, Ливию, Саудовскую Аравию, Тунис, Йемен, Оман и Марокко, которые в значительной степени зависят от украинского импорта). Всемирная продовольственная программа ООН закупала до 50% зерна именно в Украине. Кроме опасности голода, последствием станет и рост социальной напряженности и, как следствие, новая волна массовой слабо контролируемой миграция в страны Европы из государств Ближнего Востока и Африки, – предупреждает эксперт. – Поэтому наши союзники из Европейского Союза должны быть максимально заинтересованы в скорейшем прекращении войны. Больше помощи Украине, больше санкций, больше дипломатического давления на Россию!".

Читайте также на портале "Комментарии" — ПВО справилась с 60% ракет, которые утром Россия направила на Днепропетровщину.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!