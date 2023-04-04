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ООН фундаментально сломана: в США сделали тревожное заявление о перспективах организации

Майк Помпео заявил, что Россия и Китай не соблюдают международные нормы и правила

сегодня, 07:50 comments2548
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Автор:

Кравцев Сергей

Сегодня ООН не выполняет те функции, которые возлагались на организацию перед ее созданием. Во многом это происходит из-за того, что постоянными членами Совбеза ООН есть Китай и Россия, которые пренебрегают международным правом. Как передает издание "Комментарии", такое мнение высказал экс-госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Киев, пишет "Радио Свобода".

ООН фундаментально сломана: в США сделали тревожное заявление о перспективах организации

Совбез ООН. Фото: из открытых источников

Экс-госсекретарь США считает, что будущее Организации Объединенных Наций весьма туманно.


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"Мы видели, как Советом ООН по правам человека руководили иранцы. Мы видели, как венесуэльцы отвечали за права человека в ООН вместе с иранцами, которые относились к женщинам как к собственности… Мы видим это снова и снова", — заявил Помпео.

Он добавил, членство Китая и России в Совбезе ООН является пережитком прошлого, обе эти страны пренебрегают международным правом.

Помпео отметил, коммунистическая партия Китая и россия занимают два места в Совбезе ООН. При этим два государства уже не единожды демонстрировали, что им не важно, что говорится в международном праве, они понимают только язык силы и не намерены соблюдать международные нормы и правила, являются двумя странами, которые не намерены соблюдать международное право. Поэтому присутствие Китая и россии в Совбезе ООН – это "насмешка над тем, что было", считает бывший госсекретарь.

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