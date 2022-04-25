Он все-таки раскололся: в сети появились снимки затонувшего крейсера "Москва"

В сеть выложили эхолокационные снимки затонувшего российского крейсера "Москва" на дне Черного моря. По снимках видно, что корабль получил существенных повреждения на борту, что в итоге и привело к его потоплению. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает одесское издание "Думская".

Крейсер Москва. Фото: Думская

Одесский дайвер-инструктор Ростислав Курочкин поделился своим мнением после увиденного на снимках. По его словам, то, что крейсер лег на левый бок говорит о том, что сообщения Минобороны РФ о том, что зафиксирован крен на левый порт, имеют место быть. Также снимки говорят о том, что судно раскололось на две части, еще до того, как крейсер ударился корпусом о дно. Это свидетельствует о том, что произошло повреждение силового набора в районе надстройки.

Интересно, что на снимках видно недалеко от затонувшего крейсера лежит вертолет Ми-26. Он мог быть использован оккупантами для того, чтобы потушить пожар на судне. При этом в Минобороны РФ ранее не сообщали о том, что они привлекали вертолет к тушению пожара и в итоге вертолет рухнул в море.

Издание не уточняет, откуда появились эхолокационные снимки и, кто стоит за данной сьемкой. Но, исходя из того, что фото экрана напоминает сонар Atlas Electronik CSU 90, можно прийти к выводу, что за сьемкой стоит Израиль, ведь только у этой страны есть подлодок Dolphin, которые способны проводить такую сьемку.

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