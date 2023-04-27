«Он не усвоил уроки Чернобыля»: лидер белорусской оппозиции высказалась в адрес Лукашенко по поводу ядерного оружия

Об этом она заявила в видеообращении, размещенном на YouTube по случаю 37-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, пишут "Комментарии".

В Беларуси против размещения там ядерного оружия

"Белорусы изучили этот урок и хорошо запомнили, что такое ядерная катастрофа. Но этот урок не изучили диктаторы", – сказала Светлана Тихановская.

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Как ранее озвучил президент РФ Путин, не позже июля в Белоруссию перевезут тактическое ядерное оружие из Москвы.

По словам Тихановской, большинство белорусов против такого решения, однако их мнение не учитывается. Всего не согласны с таким "планом" — 74% жителей Беларуси.

Лидер белорусской оппозиции также призвала соотечественников, проживающих за пределами страны, выходить на митинги и организовывать протесты по этому поводу.

"Будьте голосом миллионов белорусов, против размещения ядерного оружия в Беларуси", — резюмировала Тихановская.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что на крышах реакторов ЗАЭС захватчики разместили огневые точки, британская разведка. Оккупанты готовятся к ведению боев, в случае контрнаступления ВСУ на территории Запорожской АЭС. На крышах реакторных сооружений атомки россияне оборудовали огневые позиции. Это впервые со времени захвата ЗАЭС, как отмечают в британской разведке, когда оккупанты планируют тактическую оборону на территории станции.

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