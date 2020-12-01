Он больше не хотел жить: менеджер Марадоны сделал громкое заявление о смерти легендарного футболиста

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Елизавета Черных
Менеджер, а по совместительству и друг, легендарного Марадоны Стефано Чечи сделал громкое заявление по поводу смерти звезды футбола. По словам Чечи, Марадона устал от жизни и был готов умереть.
ФОТО: Из открытых источников
Напомним, что 25 ноября в возрасте 60 лет умер аргентинская звезда футбола Диего Марадона. Сердце экс-футболиста остановилось вследствие острого отека легких. Его спровоцировала хроническая сердечная недостаточность. По результатам проведенной аутопсии, специалисты обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, которая вызывает увеличение камер сердца.
После смерти Марадоны, его адвокат Матиас Морли сообщил, что планирует начать расследование гибели Диего Марадоны. По словам правозащитника, футболист долгое время находился без присмотра медицинских работников, которых наняли специально для наблюдения за Марадоной после операции.
Позже, Прокуратура Аргентины предъявила обвинение по делу о смерти футболиста Диего Марадоны его личному врачу, 39-летнему Леопольдо Луке. Врач подозревается в непреднамеренном убийстве: неоказании помощи и оставлении больного без присмотра.
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