Он больше не хотел жить: менеджер Марадоны сделал громкое заявление о смерти легендарного футболиста

Менеджер, а по совместительству и друг, легендарного Марадоны Стефано Чечи сделал громкое заявление по поводу смерти звезды футбола. По словам Чечи, Марадона устал от жизни и был готов умереть.

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"В последнее время он отпускал себя физически и морально. Я думаю, он устал и позволил себе умереть, он больше не хотел жить. Семейный хаос, окружавший Диего, означал, что у него никогда не было реального мира. Даже сейчас, когда он мертв, они все еще рвут друг другу волосы. П о крайней мере, теперь он может быть с теми, кого любил больше всего: с его матерью и отцом. Теперь Диего спокойный", — сказал Стефано Чечи.

Напомним, что 25 ноября в возрасте 60 лет умер аргентинская звезда футбола Диего Марадона. Сердце экс-футболиста остановилось вследствие острого отека легких. Его спровоцировала хроническая сердечная недостаточность. По результатам проведенной аутопсии, специалисты обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, которая вызывает увеличение камер сердца.

После смерти Марадоны, его адвокат Матиас Морли сообщил, что планирует начать расследование гибели Диего Марадоны. По словам правозащитника, футболист долгое время находился без присмотра медицинских работников, которых наняли специально для наблюдения за Марадоной после операции.

Позже, Прокуратура Аргентины предъявила обвинение по делу о смерти футболиста Диего Марадоны его личному врачу, 39-летнему Леопольдо Луке. Врач подозревается в непреднамеренном убийстве: неоказании помощи и оставлении больного без присмотра.

















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