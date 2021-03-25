Омбудсмен в сфере образования Сергей Горбачев рассказал, что теоретически в Украине могут ввести штрафы для родителей, чьи дети будут посещать учебные заведения без прививки от коронавируса. Однако чиновник сомневается в принятии данного решения, поскольку большое количество граждан не поддерживают вакцинацию вовсе. Об этом образовательный омбудсмен заявил в эфире "Сніданок з 1+1", передает ТСН.

Омбудсмен рассказал, могут ли штрафовать родителей за невакцинированных детей в школе - фото из открытых источников

Сергей Горбачев привел в пример опыт европейских стран, где вакцинация против коронавируса обязательна, а за отказ прививаться накладываются санкции. К примеру, в Латвии, Италии — 10 прививок, Франции -11, Хорватии, Болгарии, Венгрии, Польши — 9.

Омбудсмен уверяет, что в этих странах Европы достаточно серьезно подходят к вопросам вакцинации, поскольку понимают, что такое общественное благополучие и безопасность.

На вопрос, могут ли на родителей детей, у которых отсутствуют прививки от коронавируса, накладывать штрафы, Сергей Горбачев дал ответ:

"Теоретически могут. Но нет оснований считать, что они будут так введены. Поскольку есть очень большая группа людей, которые против вакцинации вообще".

Напомним, что массовая вакцинация против коронавируса в Украине набирает обороты. Так, 25 марта стало известно, что в нашу страну из Китая отправились дозы первой партии вакцины CoronaVac. О событии проинформировали представители украинского посольства в КНР. Препарат CoronaVac разработан китайской компанией Sinovac Biotech. Эти разработчики были одними из первых, с кем Украина заключила контракт на поставку препарата против коронавируса. Регистрация вакцины Минздравом прошла двумя неделями ранее — 10 марта. В первой партии Украина ожидает поставку сразу 1,915 млн доз CoronaVac. Ориентировочно прогнозированное время прибытия вакцины — вечер 25 марта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!