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Омбудсмен рассказал, могут ли штрафовать родителей за невакцинированных детей в школе

Есть очень большая группа людей, которая против вакцинации вообще

сегодня, 13:36
Автор:

Елизавета Черных

Омбудсмен в сфере образования Сергей Горбачев рассказал, что теоретически в Украине могут ввести штрафы для родителей, чьи дети будут посещать учебные заведения без прививки от коронавируса. Однако чиновник сомневается в принятии данного решения, поскольку большое количество граждан не поддерживают вакцинацию вовсе. Об этом образовательный омбудсмен заявил в эфире "Сніданок з 1+1", передает ТСН.

Омбудсмен рассказал, могут ли штрафовать родителей за невакцинированных детей в школе

Омбудсмен рассказал, могут ли штрафовать родителей за невакцинированных детей в школе - фото из открытых источников

Сергей Горбачев привел в пример опыт европейских стран, где вакцинация против коронавируса обязательна, а за отказ прививаться накладываются санкции. К примеру, в Латвии, Италии — 10 прививок, Франции -11, Хорватии, Болгарии, Венгрии, Польши — 9. 

Омбудсмен уверяет, что в этих странах Европы достаточно серьезно подходят к вопросам вакцинации, поскольку понимают, что такое общественное благополучие и безопасность. 

На вопрос, могут ли на родителей детей, у которых отсутствуют прививки от коронавируса, накладывать штрафы, Сергей Горбачев дал ответ: 

"Теоретически могут. Но нет оснований считать, что они будут так введены. Поскольку есть очень большая группа людей, которые против вакцинации вообще".

Напомним, что массовая вакцинация против коронавируса в Украине набирает обороты. Так, 25 марта стало известно, что в нашу страну из Китая отправились дозы первой партии вакцины CoronaVac. О событии проинформировали представители украинского посольства в КНР. Препарат CoronaVac разработан китайской компанией Sinovac Biotech. Эти разработчики были одними из первых, с кем Украина заключила контракт на поставку препарата против коронавируса. Регистрация вакцины Минздравом прошла двумя неделями ранее — 10 марта. В первой партии Украина ожидает поставку сразу 1,915 млн доз CoronaVac. Ориентировочно прогнозированное время прибытия вакцины — вечер 25 марта.


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Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/obrazovatelnyy-ombudsmen-rasskazal-mogut-li-v-ukraine-nachat-shtrafovat-roditeley-za-nevakcinirovannyh-detey-v-shkole-1751539.html
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