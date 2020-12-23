Олег Сенцов высказался о похоронах Кернеса, но в ответ получил критику и ненависть

Олег Сенцов высказался по поводу смерти и похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса. Сегодня, в день погребения политика украинский режиссёр подчеркнул, что хотел бы чтобы вместе с Кернесом сегодня похоронили и "совок", но чтобы это случилось, еще много кого нужно похоронить.





Но выражение Сенцова о том, что с Геннадием Кернесом в Харькове "хоронят совок", в пользователи соцсетей раскритиковали. Его подписчики обратили внимание, что на погребение Сенцова вряд явится сколько людей, сколько пришло отдать дань памяти мэру Харькова и в качестве доказательства привели в пример пустующие залы кинотеатров на премьерах работ Сенцова, за которые он получал миллионы от Госкино в качестве гонораров.

Ниже приведены наиболее яркие комментарии на пост Сенцова как рядовых людей, так и представителей СМИ и элиты.

Ранее "Комментарии" писали о том, что соратник бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса Павел Фукс рассказал, каким человеком был умерший. Свое мнение о Кернесе Фукс объяснил в интервью изданию "Страна". По его словам Геннадий Кернес был замечательным товарищем, к которому можно было обратиться за помощью в любое время.

Кроме того, порталу стало известно о том, что стало известно, что на табличке креста, который подготовили работники ритуальной службы для похорон Геннадия Кернеса, указана другая дата смерти. И она не совпадает с той, которую СМИ считали достоверной. Геннадий Кернес. Фото: rbc.ru Как сообщает Суcпільне, большинство СМИ и Википедия считали датой смерти городского головы Харькова 17 декабря 2020 года. Однако дата, которая указана на кресте – 16 декабря 2020 года.







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