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Олег Сенцов высказался о похоронах Кернеса, но в ответ получил критику и ненависть

Режиссер явно не ожидал такой реакции

сегодня, 17:49
Автор:

Дмитрий Симоненко

Олег Сенцов высказался по поводу смерти и похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса. Сегодня, в день погребения политика украинский режиссёр подчеркнул, что хотел бы чтобы вместе с Кернесом сегодня похоронили и "совок", но чтобы это случилось, еще много кого нужно похоронить. 

Олег Сенцов высказался о похоронах Кернеса, но в ответ получил критику и ненависть

Олег Сенцов высказался о похоронах Кернеса, но в ответ получил критику и ненависть - фото 2

Но выражение Сенцова о том, что с Геннадием Кернесом в Харькове "хоронят совок", в пользователи соцсетей раскритиковали. Его подписчики обратили внимание, что на погребение Сенцова вряд явится сколько людей, сколько пришло отдать дань памяти мэру Харькова и в качестве доказательства привели в пример пустующие залы кинотеатров на премьерах работ Сенцова, за которые он получал миллионы от Госкино в качестве гонораров.

Ниже приведены наиболее яркие комментарии на пост Сенцова как рядовых людей, так и представителей СМИ и элиты.

Олег Сенцов высказался о похоронах Кернеса, но в ответ получил критику и ненависть - фото 3

Олег Сенцов высказался о похоронах Кернеса, но в ответ получил критику и ненависть - фото 4

Олег Сенцов высказался о похоронах Кернеса, но в ответ получил критику и ненависть - фото 5

Олег Сенцов высказался о похоронах Кернеса, но в ответ получил критику и ненависть - фото 6

Олег Сенцов высказался о похоронах Кернеса, но в ответ получил критику и ненависть - фото 7

Олег Сенцов высказался о похоронах Кернеса, но в ответ получил критику и ненависть - фото 8

Олег Сенцов высказался о похоронах Кернеса, но в ответ получил критику и ненависть - фото 9

Олег Сенцов высказался о похоронах Кернеса, но в ответ получил критику и ненависть - фото 10

Олег Сенцов высказался о похоронах Кернеса, но в ответ получил критику и ненависть - фото 11

Ранее "Комментарии" писали о том, что соратник бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса Павел Фукс рассказал, каким человеком был умерший. Свое мнение о Кернесе Фукс объяснил в интервью изданию "Страна". По его словам Геннадий Кернес был замечательным товарищем, к которому можно было обратиться за помощью в любое время.

Кроме того, порталу стало известно о том, что стало известно, что на табличке креста, который подготовили работники ритуальной службы для похорон Геннадия Кернеса, указана другая дата смерти. И она не совпадает с той, которую СМИ считали достоверной. Геннадий Кернес. Фото: rbc.ru Как сообщает Суcпільне, большинство СМИ и Википедия считали датой смерти городского головы Харькова 17 декабря 2020 года. Однако дата, которая указана на кресте – 16 декабря 2020 года. 



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Источник: https://www.facebook.com/oleg.sentsov
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