Близкий Кернеса рассказал, каким он был другом

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Владимир Лавский
Соратник бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса Павел Фукс рассказал, каким человеком был умерший. Свое мнение о Кернесе Фукс объяснил в интервью изданию "Страна".
Сегодня в Харькове проходят похороны Геннадия Кернеса.
Ранее "Комментарии" называли одну из версий, кто смертельно заразил Геннадия Кернеса. Также Павел Фукс рассказал, что будет с Харьковом дальше после смерти политика.
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