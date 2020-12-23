Близкий Кернеса рассказал, каким он был другом

Соратник бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса Павел Фукс рассказал, каким человеком был умерший. Свое мнение о Кернесе Фукс объяснил в интервью изданию "Страна".

"Я знал, что могу позвонить ему в три часа ночи. Он бы даже не спрашивал, почему. Просто спросил: куда ехать? И когда быть? Когда был на ногах, не было ни одного раза, чтобы он меня не встречал в аэропорту. Где бы он ни был, ни разу не было, чтобы он не поднял трубку, не ответил на мой звонок. Он был замечательным другом. Мне будет очень его не хватать", — заявил Фукс.

Сегодня в Харькове проходят похороны Геннадия Кернеса.

Ранее "Комментарии" называли одну из версий, кто смертельно заразил Геннадия Кернеса. Также Павел Фукс рассказал, что будет с Харьковом дальше после смерти политика.

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