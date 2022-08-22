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Оксана Маркарова нацелилась на должность руководителя НБУ

В финансово-банковской сферах Оксана Маркарова имеет прямой конфликт интересов

22 августа 2022, 13:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Как информирует издание "Комментарии", украинский дипломат Оксана Маркарова, ныне Посол Украины в США, уже вскоре может занять пост Председателя Национального банка Украины, отмечается в материале американского ресурса Медиум.

Оксана Маркарова нацелилась на должность руководителя НБУ

Оксана Маркарова. Фото: из открытых источников

При этом издание обращает внимание на одну деталь – в финансово-банковской сферах, Маркарова имеет прямой конфликт интересов (семье Маркаровой принадлежит Аккордбанк). Кроме того, Оксана Маркарова была участником ряда громких скандалов. Среди них – соглашение с Клюевыми относительно "Актив-Банка" и выкуп исторического здания на Подоле по цене, в раз 10 ниже рыночной, о чем писало Радио Свобода в статье "Маневр Маркаровой: как министр передала своей компании элитный дом на Подоле от обанкротившегося банка".

Отмечается, что в 2018-2020 годах Маркарова являлась министром финансов и использовала инсайдерскую информацию о гособлигации. В это время произошел подъем принадлежащего ее мужу Аккордбанка по схеме "рефинансирования – облигации внутреннего государственного займа". По этой и другим схемам чистые активы Аккордбанка выросли с 1,8 млрд грн на конец 2018 года до 15,3 млрд грн на конец 2021 года. Издание приводит несколько других примеров злоупотреблений бывшего министерства финансов и заключает: если она возглавит НБУ, это бросит тень, по крайней мере, на кадровую политику власти.

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Источник: https://medium.com/@ukrainespotlight/ukraines-banking-sector-needs-credible-leadership-not-cronyism-and-corruption-ed5bd331bbdd
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