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Около 50 китайских военных самолетов вошли в зону ПВО Тайваня

Вооруженные силы Тайваня следили за ситуацией и поручили самолетам, кораблям ВМФ и наземным ракетным комплексам "реагировать на эти действия"

сегодня, 08:50
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Автор:

Кравцев Сергей

47 самолетов Военно-воздушных сил Китая ночью 26 декабря пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Они вошли в юго-западную зону ПВО Тайваня. Как передает издание "Комментарии", об этом заявляет Министерство обороны Тайваня в Twitter.

Около 50 китайских военных самолетов вошли в зону ПВО Тайваня

Отношения между Китаем и Тайванем ухудшаются. Фото: REUTERS

По информации оборонного ведомства, всего во время 24-часовой демонстрации силы Китай направил 71 самолет ВВС и 7 кораблей ВМС. Вооруженные силы Тайваня внимательно следили за ситуацией. Власти дали команду военным, задействовав самолеты, корабли ВМФ и наземные ракетные комплексы "реагировать на эти действия".

Отметим, напряжение между Китаем и Тайванем не сбавляет обороты. Официальный Пекин не перестает заявлять, что считает Тайвань своей законной территорией. При этом к резким шагам лидер КНР – Си Цзиньпин пока не готов. Он внимательно следит за ситуацией в Украине и что происходит с Россией из-за ее нападения на украинские территории.

Читайте также на портале "Комментарии" - Китай может напасть на Тайвань, если Россия достигнет своей цели в Украине. Об этом сказал директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в интервью американской телекомпании PBS. Он также считает, что российское нападение на Украину, и особенно провал его первоначального плана, вызвали беспокойство у лидера КНР – Си Цзиньпина, который, по некоторым данным, намерен провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным до конца текущего года. Что можно сказать о китайской тактике в отношении российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://twitter.com/MoNDefense/status/1607180602754883589
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