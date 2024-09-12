Около 30 миллионов гривен от "Нафтогаза" получила компания, связанная с экспертом Харченко

Руководитель Центра исследований энергетики Александр Харченко, позиционирующий себя экспертом по энергетическим вопросам, якобы зарабатывает миллионы на информационных услугах и консультациях государственных компаний. По крайней мере, об этом свидетельствует анализ Реестров и данных системы "Прозорро".

Александр Харченко

В частности, Харченко, владеет не только ООО "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ: ЭНЕРГЕТИКА И ПОЛИТИКА", но и совместно с Деликатной Иветтой Александровной является владельцем ОО "КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕМЕН".

В свою очередь Иветта Деликатна указана конечным бенефициаром рекламного агентства ООО "И'КОММ", которым ранее руководил сам Харченко. При этом Харченко и Деликатную дополнительно связывает компания ООО "ОЛД СКУЛ". Она принадлежит пополам Деликатной и Лобовой Елене Витальевне. А последняя возглавляет уже упомянутую выше ОО Александра Харченко – "КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕМЕН".

По данным "ОпенДата", связанное с экспертом Харченко рекламное агентство получило подряд от "Нафтогаза", стоимость 28,5 млн грн. За эти средства должны быть предоставлены международные коммуникационные услуги. А именно:

— формирование положительного имиджа компании в странах Европы;

— формирование одобрительного общественного мнения по реформированию энергетического сектора Украины в странах Европы;

— формирование восприятия газового рынка как неотъемлемой части панъевропейского рынка газа;

— уведомления о рисках и других аспектах строительства Nord Stream 2;

— Коммуникационная поддержка выполнения решений Стокгольмского арбитража.





При этом ближайшего конкурента – ООО "Rasmussen Global ApS" – от победы отделила всего лишь одна гривна. Ровно такое преимущество в цене мало ООО "И'КОММ", аффилированное Харченко, что, вероятно, может свидетельствовать об утечке данных во время самого аукциона.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Харченко утверждал о том, что увольнение руководителя "Укрэнерго" приведет к сокращению международной помощи.



