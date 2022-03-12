Оккупанты заявляют, что захваченная Запорожская АЭС теперь собственность РФ

С каждым днем появляется все больше доказательств, что российская армия в Украине действует исключительно с одной целью – оккупировать страну и отобрать все то, что есть сегодня на территории Украины. Так стало известно, что российский холдинг "Росатом" принимает участие в рейдерском захвате Запорожской атомной электростанции. Российские оккупационные войска, которые на данный момент контролируют ЗАЭС, пытались сообщить работникам, что АЭС – это теперь собственность "Росатома". Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал глава "Энергоатома" Петр Котин в эфире телемарафона.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Глава "Энергоатома" сообщил, что на территорию АЭС приезжало несколько человек, назвавшихся "гражданско-военной администрацией". Они заявили, что ЗАЭС – это теперь собственность РФ и все имущество принадлежит исключительно "Росатому".

Котин отметил, что спустя некоторое время в Энергодаре были замечены главный инженер Ростовской АЭС и заместитель главного инженера Балаковской АЭС. Также были другие люди. Которые пытались установить полный контроль над АЭС.

По его словам, Запорожская АЭС находится в оцеплении российских боевиков, численностью 500 человек. Персоналу приходится выполнять свою работу, фактически работая под дулами российских автоматов.

Глава "Энергоатома" также назвал информацию россиян о присвоении АЭС полным бредом.

Напомним, МАГАТЭ удалось возобновить связь с системами мониторинга из Запорожской АЭС. В то же время связи с Чернобыльской АЭС до сих пор такой связи нет.

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