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Оккупанты зашли в Кременную на Луганщине – уже известно о первом расстреле гражданских

Эвакуироваться из Кременной уже невозможно

сегодня, 12:56
Автор:

Кравцев Сергей
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В Кременной Луганской области российские оккупанты расстреляли гражданский автомобиль. Известно, что на месте погибло четыре человека. Еще один получил ранение. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Оккупанты зашли в Кременную на Луганщине – уже известно о первом расстреле гражданских

Разрушенный дом. Фото: из открытых источников

Как стало известно, жители Кременной решили на собственном автомобиле выехать из населенного пункта в более безопасную область, но попали под обстрел. 

Сергей Гайдай обратился к жителям Кременной не подвергать риску свою жизнь, как и жизнь своих близких. Постоянно находиться в укрытии и уже не пытаться самостоятельно покинут населенный пункт.

В предыдущие дни губернатор Луганской области неоднократно обращался к жителям Кременной и других населенных пунктов Луганской области с призывом не тратить драгоценное время и эвакуироваться. Теперь же это сделать уже невозможно. Из-за постоянных обстрелов российских войск гуманитарные коридоры, по которым можно было бы выехать – закрыты. 

Сегодня утром Сергей Гайдай сообщил, что российские войска вошли в Кременную, хотя и продолжаются уличные бои. Кременную глава Луганской ОВА назвал одной из самых горячих точек на востоке Украины, если не брать во внимание Попасную, за которую уже полтора месяца не прекращаются ожесточенные бои.

Оккупанты смогли попасть в Кременную этой ночью, но там их встретили ВСУ. Из –за этого взять город под полный контроль россияне не смогли, начав обстрел город из артиллерии. Под ударами оказались десятки домов с мирным населением.

Читайте также на портале "Комментарии" — в украинской разведке рассказали, что оккупанты хотят успеть к Пасхе и поэтому начинают усиленно атаковать.



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Источник: https://www.facebook.com/100075881777013/posts/145539067985485/?d=n
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