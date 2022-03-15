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Оккупанты в Мелитополе продолжают похищать людей

До сих пор нет информации о местонахождении и состоянии похищенных городского головы Ивана Федорова, председателя районного совета Сергея Приймы, активистки Ольги Гайсумовой и других мелитопольцев

сегодня, 11:05
Автор:

Кравцев Сергей
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В Мелитополе, на Запорожье, похитили мужа депутата Запорожского областного совета Ирины Славовой. Об этом она сама сообщила на своей странице в Фейсбуке, передает портал "Комментарии".

Оккупанты в Мелитополе продолжают похищать людей

Мелитополь. Фото: из открытых источников

Ирина Славова уверена, что оккупанты пытались похитить именно ее. И пришли за ней, но она тот момент уже была в безопасном месте. Поэтому захватчики взяли ее мужа Сергея Славова.

Депутат отмечает, ее супруг никакого отношения к ее политической деятельности не имеет, не посвящен в ее дела. Ирина Славова допускает, что цель похищения ее мужа – надавить на нее, а, возможно, и отомстить. Оккупанты пытаются найти любую связь. Женщина отмечает, что на данный момент ей ничего неизвестно, где находится ее муж и в каком он состоянии.

Председатель районной госадминистрации Игорь Судаков написал, что оккупационные войска не могут найти пособников, поэтому пытаются всеми возможными методами запугать людей, используют террор и шантаж. Все чаще поступают сигналы о похищении людей. Также оккупанты выдают массовые запреты.

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Источник: https://www.facebook.com/100002888540131/posts/4655222101250695/?d=n
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