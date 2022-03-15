Протест на «Первом канале»: к россиянам приходит прозрение или пропаганду не победить

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность редактору "Первого канала" Марине Овсянниковой, которая ворвалась в эфир с антивоенным плакатом, а также поблагодарил тех россиян, которые не боятся протестовать и доносить правду о войне. Следует ли придавать этой акции такое значение? Можно ли говорить, что у россиян началось прозрение? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Антивоенный протест. Фото: из открытых источников

Пока мы не проведем денацификацию России прозрения российского общества не будет

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик рассуждает так:

"Пока в РФ что-то проскакивает, проклевывается, но не более. Есть некая либеральная публика, которая всё еще работает в каких-то структурах, еще не изолированных. Она пытается каким-то образом протестовать, выступать против войны. Но это – единицы. Не думаю, что есть смысл этим очаровываться. Говорить о прозрении российского общества, ожидать, что сейчас, как грибы после дождя, пойдут такие акции, что всё больше людей будет выходить на улицу. Этого не будет, пока мы не проведем это прозрение с помощью оружия. Пока мы не проведем денацификацию России".

Эксперт акцентирует, что есть достаточно реалистичные посты от либераствующей публики, которая уже кричит, что ей страшно, она не может, не хочет, что это не ее война. Некоторые бегут из России. Но это, уверен он, не прозрение.

"Российское общество не способно даже на бунт против узурпатора и тирана. Даже если Путин будет и далее закручивать гайки, превращать РФ в Северную Корею, вряд ли россияне массово выйдут на протесты, – считает Виталий Кулик. – Я больше склонен считать, что путь России – внутренний дворцовый переворот или резкое изменение ситуации на фронтах в нашу пользу. Как следствие – смена политического режима, коррекция его. Отслоение некой части региональной элиты. Бунт начнется, когда произойдет эволюция в верхах, а не в низах. Когда путинский режим даст определенную трещину и не сможет контролировать ситуацию на местах – вот тогда возможны бунты. В том числе тот самый русский бунт – бессмысленный и беспощадный, на который я (как, уверен, многие) всячески уповаю".

Путин сам поставил Украину в условия, когда она обречена объединить вокруг себя тех россиян, которые не хотят в СССР

Политолог Петр Охотин уверен, что Украина должна работать с теми россиянами, которые недовольны Путиным.

"В декабре прошлого года я побывал на "Форуме свободной России", где присутствовало большинство оппозиционных движений. Нам нужно выкристаллизовывать тех, кто не имеет вражды к Украине. Тех, кто в отличие от Путина, не имеет фантомных болей по поводу распада СССР", – поясняет политолог.

По мнению Петра Охотина, Путин сам поставил Украину в условия, когда она обречена объединить вокруг себя тех россиян, которые не хотят в СССР-2 и не хотят нового железного занавеса.

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