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Оккупанты раздают в Херсонской области листовки, в которых называют настоящие цели войны в Украине

План Кремля в Украине - война с Западом и ликвидация киевского режима

сегодня, 15:02
Автор:

Кравцев Сергей
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Оккупационная администрация Херсона распространяет среди местного населения информацию о том, что российские военные прибыли в Украину лишь для того, чтобы убрать киевский режим, а также остановить НАТО. В листовках захватчиков говорится, что вооруженные силы РФ не воюют с украинским народом, а разрушенные города и тысячи убитых – это якобы на благо будущего Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом информирует Главное управление разведки МО Украины, обнародовав пропагандистские листовки.

Оккупанты раздают в Херсонской области листовки, в которых называют настоящие цели войны в Украине

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В листовках говорится о том, что Россия решила атаковать первой, чтобы помешать планам Запада по уничтожению российского и украинского народов. Саму войну захватчики называют "операцией по ликвидации антинародного киевского режима".

Также оккупанты винят и украинцев, которые демократическим путем выбрали власть, против которой выступают в Кремле. И теперь украинцам приходится терпеть оккупацию. 

В украинской разведке рассказывают, что пропагандистке листовки – это лучшее доказательство вранье официальных лиц РФ о том, что они начали "спецоперацию" в Украине по защите эфемерного "народа Донбасса", потому как оккупанты прямо признаются, что пришли на украинскую землю, чтобы убрать законно избранную власть и оккупировать всю Украину, покончив с украинской государственностью. Российские захватчики призывают населения прекратить сопротивляться и обьедяться с оккупационными войсками.

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Оккупанты раздают в Херсонской области листовки, в которых называют настоящие цели войны в Украине - фото 2



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Источник: https://t.me/DIUkraine/348
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