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Оккупанты придумали новую причину для угроз Украине

Пушилин уже заявляет, что одного выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей россиянам мало

сегодня, 12:38 comments1247
Автор:

Кравцев Сергей
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Москва через главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина перешла к новым угрозам Украине. Теперь Украине грозят усилением агрессии "с учётом происходящего в Приднестровье". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Оккупанты придумали новую причину для угроз Украине

Денис Пушилин - фото из открытых источников

Ретранслируя сообщения Кремля Денис Пушилин уже решил озвучить планы по оккупации новых территорий Украины, а не только всех Донецкой и Луганской областей, как сообщалось ранее.

Пушилин отметил, что оккупационные войска должны будут выполнить следующую задачу, учитывая то, что происходит в Приднестровье и, учитывая обстрелы приграничных с Украиной областей РФ. Что собой представляет новый этап так называемой "операции" Пушилин не сообщил.

Также марионеточный руководитель "ДНР" уже поспешил поделиться своими планами относительно будущего завода "Азовсталь". Пушилин признал, что те повреждения, которые нанесли флагману украинской промышленности российские войска делают невозможным дальнейшее эксплуатирование предприятия. Вместе с тем Денис Пушилин заявил, что "Азовсталь" будет восстановлен, но уже не в качестве завода, а как другой промышленный обьект. Якобы марионеточные ставленники Кремля об этом сегодня рассуждают с жителями Мариуполя и берут во внимание их мнение.

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Источник: https://t.me/rian_ru/160365?fbclid=IwAR1qhScXOi6zwnhYLrtwakk9BwEXxeNoR4wztYI9HkIU6eA2D6SIqAPRb_4
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