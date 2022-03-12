Оккупанты обзванивают депутатов, готовят "референдум" по созданию "ХНР"

Российские оккупационные войска готовятся провести очередной фейковый "референдум". В этот раз в Херсонской области, большую часть которой они контролируют. Местных депутатов призывают не поддаваться провокациям и не сотрудничать с агрессором. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на Facebook общественного деятеля Сергея Хлани.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Активист отметил, депутаты Херсонского облсовета уже получают звонки от оккупантов. Те предлагают им сотрудничество. Сергей Хлань отметил, что он отбросил предложение оккупантов, не раздумывая.

Он также обратился с призывом ко всем депутатам Харьковского облсовета отказаться от сотрудничества с оккупантами и отвечать отказом, не дав ни единого голоса за создание фейковой "ХНР".

Сергей Хлань подчеркнул, все, кто будет сотрудничать с оккупантами войдет в истории, как пособник врага и предатель Украины. От этого потом уже невозможно будет отмыться.

Отметим, несмотря на оккупацию Херсона местные жители не боятся выходить на массовые митинги с украинскими флагами, требуя от оккупантов убраться из их города.

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