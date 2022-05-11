logo

BTC/USD

30960.59

ETH/USD

2342.35

LTC/USD

77.62

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Оккупанты не могут захватить Одессу с моря: названа причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты не могут захватить Одессу с моря: названа причина

После нескольких дней сумасшедших ракетных атак по Одессе враг отошел

сегодня, 09:42
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Одна из главных угроз украинской Одессе во время войны – это высадка российских десантников на побережье. Благодаря профессиональным действия ВСУ у оккупантов нет ни сил, ни возможностей провести такую спецоперацию. Единственная возможность наносить вред городу и разрушать ее инфраструктуру Россия имеет, осуществляя ракетные удары. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Оккупанты не могут захватить Одессу с моря: названа причина

Оборона Одессы. Фото: из открытых источников

Спикер Одесской ОВА отметил, в Одессе уже стали привычными сигналы о воздушной тревоге. Не исключением стала и минувшая ночь. Угроза обстрелов сохранялась, но ударов по городу нанесено не было. 

Что касается захвата города и появления в Одесской области военных сил РФ, то Сергей Братчук отметил, что сегодня Кремль не имеет ни сил, ни возможностей на такой шаг. Единственное, на что способны сегодня рашисты – это на нанесение ракетных ударов, которые лишь подчеркивают, что российские воска не могут достигнуть поставленных целей и поэтому в отчаянии россияне обстреливают мирные города Украины.

Спикер ОВА также обратил внимание, что одесситам нужно быть очень внимательным на черноморском побережье, где могут быть установлены вражеские мины.

По словам Братчука, после шквальных ракетных ударов по городу враг взял паузу. Теперь российские пропагандисты начали распространять фейки о том, что жить в Одессе становится не безопасно, в первую очередь, из-за проблем с питьевой, технической водой. Оккупанты распространяют слухи, что после обстрелов в Одессе не будет воды. 

Читайте также на портале "Комментарии" – ВСУ еще ближе к границе на Харьковщине – враг в отчаянии бросает все силы на сдерживание.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/sergey.bratchuk/posts/2343148345827054
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!