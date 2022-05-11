Оккупанты не могут захватить Одессу с моря: названа причина

Одна из главных угроз украинской Одессе во время войны – это высадка российских десантников на побережье. Благодаря профессиональным действия ВСУ у оккупантов нет ни сил, ни возможностей провести такую спецоперацию. Единственная возможность наносить вред городу и разрушать ее инфраструктуру Россия имеет, осуществляя ракетные удары. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Оборона Одессы. Фото: из открытых источников

Спикер Одесской ОВА отметил, в Одессе уже стали привычными сигналы о воздушной тревоге. Не исключением стала и минувшая ночь. Угроза обстрелов сохранялась, но ударов по городу нанесено не было.

Что касается захвата города и появления в Одесской области военных сил РФ, то Сергей Братчук отметил, что сегодня Кремль не имеет ни сил, ни возможностей на такой шаг. Единственное, на что способны сегодня рашисты – это на нанесение ракетных ударов, которые лишь подчеркивают, что российские воска не могут достигнуть поставленных целей и поэтому в отчаянии россияне обстреливают мирные города Украины.

Спикер ОВА также обратил внимание, что одесситам нужно быть очень внимательным на черноморском побережье, где могут быть установлены вражеские мины.

По словам Братчука, после шквальных ракетных ударов по городу враг взял паузу. Теперь российские пропагандисты начали распространять фейки о том, что жить в Одессе становится не безопасно, в первую очередь, из-за проблем с питьевой, технической водой. Оккупанты распространяют слухи, что после обстрелов в Одессе не будет воды.

Читайте также на портале "Комментарии" – ВСУ еще ближе к границе на Харьковщине – враг в отчаянии бросает все силы на сдерживание.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!