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Оккупанты начали штурм украинских позиций в Мариуполе: где идут бои

Российские войска наносят удар по основном очаге сопротивления в Мариуполе

сегодня, 11:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские оккупанты основные свои силы бросили, чтобы подавить главный очаг украинского сопротивления в заблокированном Мариуполе. Ожесточенные бои идут в районе завода "Азовсталь". Враг пытается подавить сопротивление украинских защитников. Цель у оккупантов по-прежнему одна – полностью выбить ВСУ из Мариуполя. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Медузу".

Оккупанты начали штурм украинских позиций в Мариуполе: где идут бои

Мариуполь. Фото: из открытых источников

Как заявил один из главарей так называемой квазиреспублики "ДНР" Эдуард Басурин, группы оккупантов, которые были сформированы специально для штурма "Азовстали", уже приступили к выполнению поставленных задач. 

При этом ставленник оккупантов не стал скрывать, что атака на "Азовсталь" происходит при поддержке российской авиации и артиллерии. 

В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко проинформировал, что оккупанты который день могут взять под контроль Мариуполь. Поэтому в Кремле приняли решение просто сравнять "Азовсталь" с землей, нанося авиаудары очень мощными бомбами. При этом россияне обстреливают не только те районы, где могут быть позиции ВСУ. Обстрел идет хаотически из танков и артиллерии обстреливаются мирные кварталы Мариуполя. Горожанам все время приходится находиться в подвалах, но и там они не чувствуют себя в безопасности, потому что обстрел идет очень мощный. В основном удары приходятся по жилому сектору Левобережного района.

Отметим, в укрытиях на территории "Азовстали" уже около месяца прячутся сотни мариупольцев, в том числе дети, женщины, старики.

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