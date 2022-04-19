Оккупанты начали штурм украинских позиций в Мариуполе: где идут бои

Российские оккупанты основные свои силы бросили, чтобы подавить главный очаг украинского сопротивления в заблокированном Мариуполе. Ожесточенные бои идут в районе завода "Азовсталь". Враг пытается подавить сопротивление украинских защитников. Цель у оккупантов по-прежнему одна – полностью выбить ВСУ из Мариуполя. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Медузу".

Мариуполь. Фото: из открытых источников

Как заявил один из главарей так называемой квазиреспублики "ДНР" Эдуард Басурин, группы оккупантов, которые были сформированы специально для штурма "Азовстали", уже приступили к выполнению поставленных задач.

При этом ставленник оккупантов не стал скрывать, что атака на "Азовсталь" происходит при поддержке российской авиации и артиллерии.

В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко проинформировал, что оккупанты который день могут взять под контроль Мариуполь. Поэтому в Кремле приняли решение просто сравнять "Азовсталь" с землей, нанося авиаудары очень мощными бомбами. При этом россияне обстреливают не только те районы, где могут быть позиции ВСУ. Обстрел идет хаотически из танков и артиллерии обстреливаются мирные кварталы Мариуполя. Горожанам все время приходится находиться в подвалах, но и там они не чувствуют себя в безопасности, потому что обстрел идет очень мощный. В основном удары приходятся по жилому сектору Левобережного района.

Отметим, в укрытиях на территории "Азовстали" уже около месяца прячутся сотни мариупольцев, в том числе дети, женщины, старики.

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