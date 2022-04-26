Оккупанты метят уцелевшие дома в Мариуполе буквой Z: зачем они это делают

Российские захватчики начали взламывать уцелевшие частные дома в Мариуполе. Те дома, которые не были разрушены от бомбардировки они используют для расселения своих военных. Для того, чтобы было ясно, что в доме живут именно военные на воротах они рисуют буквы Z. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Российские войска. Фото: REUTERS

Советник мэра отметил, российские оккупанты перешли к тому, чтобы начать обустраиваться в городе. В первую очередь речь идет о тех, которые не собираются усиливать группировки российских войск, которые продолжают наступление. Речь идет о тех войсках, которые остаются в тылу.

Андрющенко отметил, те дома, которые не отмечены буквой Z российские военные просто грабят, выносят все ценное. Их никто пока не заселяет и на них нет буквы Z. Такие дома могут использоваться для заселения тех мариупольцев, которые остались в городе и потеряли свое жилье.

Советник городского головы также сообщил, что "обыски и зачистки" сейчас проходят в Приморском районе Мариуполя, приближенному к выезду в село Мелекино.

Отметим, ранее также говорилось, что в разбомбленный Мариуполь зашла так называемая "полиция ДНР".

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