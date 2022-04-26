logo

BTC/USD

40498.09

ETH/USD

3003.78

LTC/USD

104.38

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Оккупанты метят уцелевшие дома в Мариуполе буквой Z: зачем они это делают
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты метят уцелевшие дома в Мариуполе буквой Z: зачем они это делают

Захватчики начали заниматься собственным обустройством в городе

сегодня, 14:45
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российские захватчики начали взламывать уцелевшие частные дома в Мариуполе. Те дома, которые не были разрушены от бомбардировки они используют для расселения своих военных. Для того, чтобы было ясно, что в доме живут именно военные на воротах они рисуют буквы Z. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Оккупанты метят уцелевшие дома в Мариуполе буквой Z: зачем они это делают

Российские войска. Фото: REUTERS

Советник мэра отметил, российские оккупанты перешли к тому, чтобы начать обустраиваться в городе. В первую очередь речь идет о тех, которые не собираются усиливать группировки российских войск, которые продолжают наступление. Речь идет о тех войсках, которые остаются в тылу.

Андрющенко отметил, те дома, которые не отмечены буквой Z российские военные просто грабят, выносят все ценное. Их никто пока не заселяет и на них нет буквы Z. Такие дома могут использоваться для заселения тех мариупольцев, которые остались в городе и потеряли свое жилье.

Советник городского головы также сообщил, что "обыски и зачистки" сейчас проходят в Приморском районе Мариуполя, приближенному к выезду в село Мелекино. 

Отметим, ранее также говорилось, что в разбомбленный Мариуполь зашла так называемая "полиция ДНР".

Читайте также на портале "Комментарии" — оккупанты придумали новую причину для угроз Украине, озвучить которую дали право главарю так называемой "ДНР" Денису Пушилину. Теперь взрывы в непризнанном Приднестровье и обстрелы российских приграничных областей российскими спецслужбами могут стать поводом для нового витка агрессии России. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!