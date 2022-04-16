Оккупанты готовятся к "референдуму" в Херсоне: что известно

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Светлана Шкурупий
В
начале следующего месяца в Херсонской области оккупационные войска хотят
провести псевдореферендум, чтобы создать так называемую "Херсонскую
народную республику". Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный
Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Оккупация Херсона / Фото: REUTERS
По
ее словам, с 1 по 10 мая российские военнослужащие хотят провести
"референдум" по такой же схеме, которая в 2014 году состоялась в
Луганской и Донецкой областях. То есть, вместо любого выявления власти народа
была создана лишь картинка для российского телевидения.
Денисова
отметила, что в Новой Каховке уже начали печатать бюллетени. Протоколы, как и
результаты "голосования" будут заранее подготовлены и завезены в
областной центр. В первой декаде следующего месяца, когда оккупанты планируют
этот псевдореферендум, въезд и выезд с Херсона могут закрыть, а также отключить
связь.
Напомним,
что оккупационная администрация Херсона распространяет среди местного населения информацию о том, что российские военные прибыли в Украину лишь для того, чтобы
убрать киевский режим, а также остановить НАТО. В листовках захватчиков
говорится, что вооруженные силы РФ не воюют с украинским народом, а разрушенные
города и тысячи убитых – это якобы на благо будущего Украины.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в Генеральном штабе Украины
отметили, что противник продолжит ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области и попытается возобновить
наступление.
Читайте
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российские захватчики с апреля планируют ввести в оборот рубли.
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