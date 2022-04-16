Оккупанты готовятся к "референдуму" в Херсоне: что известно

В начале следующего месяца в Херсонской области оккупационные войска хотят провести псевдореферендум, чтобы создать так называемую "Херсонскую народную республику". Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Оккупация Херсона / Фото: REUTERS

По ее словам, с 1 по 10 мая российские военнослужащие хотят провести "референдум" по такой же схеме, которая в 2014 году состоялась в Луганской и Донецкой областях. То есть, вместо любого выявления власти народа была создана лишь картинка для российского телевидения.

Денисова отметила, что в Новой Каховке уже начали печатать бюллетени. Протоколы, как и результаты "голосования" будут заранее подготовлены и завезены в областной центр. В первой декаде следующего месяца, когда оккупанты планируют этот псевдореферендум, въезд и выезд с Херсона могут закрыть, а также отключить связь.

Напомним, что оккупационная администрация Херсона распространяет среди местного населения информацию о том, что российские военные прибыли в Украину лишь для того, чтобы убрать киевский режим, а также остановить НАТО. В листовках захватчиков говорится, что вооруженные силы РФ не воюют с украинским народом, а разрушенные города и тысячи убитых – это якобы на благо будущего Украины.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Генеральном штабе Украины отметили, что противник продолжит ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области и попытается возобновить наступление.

Читайте также, что депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что российские захватчики с апреля планируют ввести в оборот рубли.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!