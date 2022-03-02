Оказавшийся под санкциями российский олигарх, продает известный футбольный клуб: подробности

Швейцарский миллиардер Хансйорг Висс сообщил, что имеет предложение о том, чтобы приобрести футбольный клуб "Челси", владельцем которого является миллиардер Роман Абрамович из России. Он боится санкций. Об этом информирует The Guardian.

Роман Абрамович пытается продать "Челси" (фото из открытых источников)

К олигарху могут применить санкции чиновники из Великобритании по причине вооруженной агрессии России на Украину. Именно по этой причине появилась информация о продаже ФК "Челси".

Висс сказал, что ему предоставили предложение войти в консорциум, где будет собрано шесть-семь инвесторов, для того, чтобы приобрести известный клуб. Миллиардер отметил, что Абрамович требует очень высокую цену.

По его словам, российский олигарх хочет как можно быстрее реализовать свои имения на территории Британии, так же быстро хочет продать этот футбольный клуб. Он и еще три человека имеют предложение приобрести Челси у Абрамовича. Швейцарец говорит, что подождет несколько дней, потому что нынешний российский владелец клуба просит за него большую сумму.

" Вы знаете, Челси должен ему £2 млрд, но у Челси нет денег", — отметил Висс.

Сейчас официальное заявление от "Челси" еще не появилось.

Важно, что Роман Абрамович купил этот известный клуб в 2003 году. За все эти годы "Челси" пять раз побеждал в английской Премьер-лиге, дважды выиграл Лигу чемпионов и еще дважды Лигу Европы.

При этом Абрамович занимает 12 место в рейтинге самых богатых людей России по версии Forbes, а его капиталы оцениваются в 14,5 миллиарда долларов.

Важно, что уже сообщалось о том, что российский миллиардер и владелец британского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович выставил на продажу свой роскошный коттедж в британской столице, чтобы в этом случае не попасть под санкции, которые Британия ввела в отношении России за ее вторжение в Украину.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что Дипломатическая ситуация и санкции против России: кто еще выступил против агрессора.





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