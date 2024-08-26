Охота на предателей: почему снова в штангу, кто позволяет им уезжать за границу

Экс-советник председателя ОП Арестович, экс-участник "Лиги смеха" Ханумак, нардеп Дмитрук и многие другие влиятельные и медийно известные мужчины призывного возраста находят возможности выезжать за границу, не возвращаясь назад, в то время как большинству мужчин это запрещено. При этом уже после того, как те уехали, власть начинает хмурить брови и говорить о предательстве, почему-то отказываясь действовать на опережение. Вот и сейчас президент Зеленский объявил, что собирает совещание по поводу предателей, бежавших из Украины. Помогут ли данные совещания изменить положение дел в стране? Почему в конце концов известные и влиятельные представители мужского пола до сих пор могут покидать пределы страны и даже после этого не стесняются об этом заявлять, записывая видео из-за границы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Шоу во время войны выглядит неуместным

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда так прокомментировал ситуацию:

"Совещание о том, что делать с изменниками – это, я бы сказал, имитация бурной деятельности. Поскольку в Украине есть не один и не два случая, когда люди сомнительным образом пересекали границу, а потом проявляли себя, скажем, как оппоненты не столько власти, сколько Украины в целом. Здесь можно вспоминать разные фамилии и разные обстоятельства. Все они будут разными. Но пока не будет работать законодательство и не будет понимания, что закон одинаков для всех, мы будем созывать совещания, проводить какие-то хакатоны, организовывать брифинги, селекторные совещания, что угодно… Но должен работать закон".

Эксперт отмечает, пока у нас не будет понимания, что закон одинаков для всех и, соответственно, у каждого соответствующего действия есть фамилия и имя, которые санкционировали выезд того или иного человека за границу, мы будем сталкиваться с имитацией бурной деятельности.

"Я бы этого не хотел. Я считаю, что это неправильно, потому что мы не боремся таким образом за укрепление единства. Нельзя сегодня говорить о министерстве единства, а завтра говорить о совещании о том, как наказать предателей. Конечно, в обществе существует запрос на украинский Мосад и, скажем, ликвидация того же Ильи Кивы и других предателей, к которым, очевидно, причастны СБУ и другие украинские спецслужбы, они этот запрос только усиливают, но здесь тоже нужен критерий, кто может быть ликвидирован и каким образом, во всяком случае, неформально определен критерий. Поэтому мы сталкиваемся с тем, что элементы шоу вводятся во время войны, но это взрывы могут быть во время шоу, а шоу во время войны выглядит, честно говоря, неуместным", – подытожил Евгений Магда.

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