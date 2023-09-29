logo

BTC/USD

27071.66

ETH/USD

1677.43

LTC/USD

65.92

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Ограничения G7 не работают: цены на российскую нефть стремительно растут
commentss НОВОСТИ Все новости

Ограничения G7 не работают: цены на российскую нефть стремительно растут

По информации Bloomberg, нефть из России продолжает дорожать

сегодня, 09:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Казалось бы, санкции, которые еще раньше были приняты против РФ, должны усиливать свою эффективность, но на практике все наоборот. Российской "черное золото" продолжает дорожать, несмотря на ограничение цен со стороны стран "Большой семерки". Речь идет о так называемом ценовом потолке. Между тем, именно от продажи нефти идут основные поступления в российский бюджет. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Ограничения G7 не работают: цены на российскую нефть стремительно растут

Российская нефть. Фото: из открытых источников

По информации Argus Media Ltd, российская нефть из западных портов страны поднялась в цене вместе с основными фьючерсами. Основная нефть РФ Urals торгуется за 85,35 долларов за баррель в балтийском порту Приморск и 86 долларов из черноморского порта Новороссийск.


Bloomberg напоминает, что ранее в G7 заявляли, что не будут просматривать ценовой потолок на нефть из России, лимит которого установили на уровне 60 долларов за баррель.

Как отмечается, после полномасштабного вторжения российских войск в Украину цены на российскую сырую нефть упали до 30 долларов за баррель и даже меньше. Однако в последние месяцы ситуация изменилась, а нефть из РФ продолжает дорожать.

Издание объясняет, что Россия вместе с Саудовской Аравией сокращает морские перевозки. Поэтому любые выгоды от ценового потолка уменьшаются, потому что европейские страховщики и судовладельцы продолжают работать с Россией.

Читайте также на портале "Комментарии" — тема эффективности санкций против России заиграла новыми красками после выхода последней из зернового соглашения и выдвижением ряда требований для разблокирования украинского морского экспорта. Требований как раз таки в ракурсе ослабления санкций. К сожалению, страна-агрессор научилась еще и обходить санкции, активно закупая по разным схемам иностранных компонентов для своих ракет. Согласно исследованиям, большая часть технологий двойного назначения импортируются в РФ из Китая. А та же Индия неимоверными темпами скупает по дешевке российскую нефть. Как сделать санкции более эффективными? Какие еще ограничительные удары нужно нанести по РФ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам. 




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-28/russian-oil-is-trading-closer-to-100-than-the-g-7-s-price-cap?srnd=politics-vp
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!