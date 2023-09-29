Ограничения G7 не работают: цены на российскую нефть стремительно растут

Казалось бы, санкции, которые еще раньше были приняты против РФ, должны усиливать свою эффективность, но на практике все наоборот. Российской "черное золото" продолжает дорожать, несмотря на ограничение цен со стороны стран "Большой семерки". Речь идет о так называемом ценовом потолке. Между тем, именно от продажи нефти идут основные поступления в российский бюджет. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Российская нефть. Фото: из открытых источников

По информации Argus Media Ltd, российская нефть из западных портов страны поднялась в цене вместе с основными фьючерсами. Основная нефть РФ Urals торгуется за 85,35 долларов за баррель в балтийском порту Приморск и 86 долларов из черноморского порта Новороссийск.

Bloomberg напоминает, что ранее в G7 заявляли, что не будут просматривать ценовой потолок на нефть из России, лимит которого установили на уровне 60 долларов за баррель.

Как отмечается, после полномасштабного вторжения российских войск в Украину цены на российскую сырую нефть упали до 30 долларов за баррель и даже меньше. Однако в последние месяцы ситуация изменилась, а нефть из РФ продолжает дорожать.

Издание объясняет, что Россия вместе с Саудовской Аравией сокращает морские перевозки. Поэтому любые выгоды от ценового потолка уменьшаются, потому что европейские страховщики и судовладельцы продолжают работать с Россией.

Читайте также на портале "Комментарии" — тема эффективности санкций против России заиграла новыми красками после выхода последней из зернового соглашения и выдвижением ряда требований для разблокирования украинского морского экспорта. Требований как раз таки в ракурсе ослабления санкций. К сожалению, страна-агрессор научилась еще и обходить санкции, активно закупая по разным схемам иностранных компонентов для своих ракет. Согласно исследованиям, большая часть технологий двойного назначения импортируются в РФ из Китая. А та же Индия неимоверными темпами скупает по дешевке российскую нефть. Как сделать санкции более эффективными? Какие еще ограничительные удары нужно нанести по РФ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



