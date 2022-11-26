Ограничение цен на российскую нефть: о чем говорят торги в Европе – как события могут развиваться дальше

ЕС откладывает переговоры о потолке цен на российскую нефть из-за разногласий. Об этом сообщает Bloomberg. Суть в том, что Польша и страны Балтии высказались против предложения, которое они считают "слишком щедрым по отношению к Москве". За эту позицию их, кстати, уже поблагодарил украинский президент. О чём говорит "виляние" Европы по поводу ограничения цены на экспорт российских энергоносителей? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Нефть. Фото: из открытых источников

Важно, что с 5 декабря вступает в силу эмбарго на поставки нефти из РФ в ЕС, который всегда был для россиян премиальным ценам

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний подчеркивает, что стратегическое решение об ограничении цен на нефть Евросоюзом уже принято. Остался вопрос определения этого самого "потолка".

"Превалирующие настроения сейчас – сделать такое ограничение в районе 60 долларов за баррель. При себестоимости российской нефти 35 долларов + доставка – маржа у РФ получится небольшая. Всё, что выше – отсекается, не страхуется, – поясняет эксперт. – Турция, кстати, подтвердила, что с декабря не будет пропускать через Босфор суда, везущие российскую нефть, купленную выше "потолка" (после его определения)".

По словам Тараса Загороднего, есть две страны ЕС, которые выступают, чтобы цена была выше – в районе 70 долларов. Это Греция и Мальта, имеющие большой танкерный флот, который как раз и перевозит всю эту нефть. И есть те же Польша и страны Балтии, которые хотят "потолок" куда ниже, чем 60 долларов за баррель.

"Посмотрим, к чему в итоге всё это приведет. Но, акцентирую, важно, что с 5 декабря вступает в силу эмбарго на поставки нефти из РФ в ЕС, который всегда был для россиян премиальным ценам (везти недалеко, цены – высокие). Теперь такого не будет. Это уже решено. Всё прочее – обычные торги, – отмечает эксперт. – Некоторые хотя зарабатывать, в том числе на российской нефти. Увы, но российские структуры, агенты влияния, никуда не исчезли из той же Европы. И они давят на политиков через пророссийской лобии. Но главное, что принципиальное решение о том, что "потолок" на нефть установят, принято. И он точно будет меньше той цены, которую хотели бы видеть русские, мечтающие продавать по 100 долларов за баррель. Но даже Китаю и Индии они продают свою нефть со значительной скидкой, в ценовом промежутке 60-70 долларов".

Новые санкции против России рассматриваются в ЕС через призму рисков этого самого роста зависимости от США

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко поясняет:

"Относительно любых энергетических эмбарго или иных видов ограничений хочется напомнить о том, что пусть Украина и является сейчас весомой частью общемировой повестки дня, от этого никуда не делись и не исчезли традиционные для этой сферы противоречия между странами. И никуда не исчезала рецессия в мировой экономике, вызванная наложением искусственно нагнетаемой ковидной истерии на продолжающийся с 2007 года экономический кризис".

На данный момент, продолжает эксперт, в связи с действиями Федеральной резервной системы (ФРС), направленными на укрепление доллара, снижении инфляции в США и стабилизации американской экономики, противоречия в торговой политике между ЕС и Штатами только нарастают.

"Именно США сейчас существенно увеличили свое влияние на мировом энергорынке, в первую очередь за счёт роста продаж энергоносителей. И в ЕС опасаются роста зависимости от США в связи с этим, – отмечает Юрий Гаврилечко. – Потому и новые санкции против России рассматриваются в ЕС через призму рисков этого самого роста зависимости от США".

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