logo

BTC/USD

84146.22

ETH/USD

1870.71

LTC/USD

84.40

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Оформление паспортов за рубежом: что изменилось для украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Оформление паспортов за рубежом: что изменилось для украинцев

Отныне мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, не нужно физически предъявлять военно-учетный документ для оформления паспорта гражданина Украины

сегодня, 14:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Процедура оформления паспортных документов для украинцев за рубежом существенно упростилась. Кабмин утвердил изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверки сведений о призывниках, военнообязанных и резервистов, которые, в частности, касаются правил оформления паспортных документов. Об этом в Telegram сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, 

Оформление паспортов за рубежом: что изменилось для украинцев

Паспорт гражданина Украины. Фото: из открытых источников

"Отныне мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, не нужно физически предъявлять военно-учетный документ для оформления паспорта гражданина Украины или паспорта для выезда за границу", — сообщил министр.

Вместо этого работники зарубежных подразделений ГП "Документ" будут проверять статус воинского учета в реестре. 

"Если данные отсутствуют, их будут вносить автоматически и, соответственно, мужчин будут брать на учет с формированием военно-учетного документа в электронной форме", — пояснил Клименко.

Министр также обратил внимание на важный нюанс. Данные будут вноситься без прохождения медкомиссии. После этого украинец в определенные сроки получит заказанный документ.

Читайте также на портале "Комментарии" — граждане Украины стали значительно меньше доверять ТЦК и СП. В связи с этим, скорее всего, правительству придется пойти на то, чтобы рассмотреть вопрос о реформировании этой структуры. Такое мнение в эфире "Новини.LIVE" выразила нардеп Ирина Никорак.

"Сейчас уровень доверия к ТЦК критически низкий, хотя уровень доверия к Вооруженным силам находится на самом высоком уровне в истории Украины", — отметила парламентарий.

Также издание "Комментарии" сообщало – нужно ли уклонистам выдавать "серые паспорта": как военные разделяют людей на сорта.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Klymenko_MVS/1364
Теги:

Новости

Все новости