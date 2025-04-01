Оформление паспортов за рубежом: что изменилось для украинцев

Процедура оформления паспортных документов для украинцев за рубежом существенно упростилась. Кабмин утвердил изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверки сведений о призывниках, военнообязанных и резервистов, которые, в частности, касаются правил оформления паспортных документов. Об этом в Telegram сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко,

Паспорт гражданина Украины. Фото: из открытых источников

"Отныне мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, не нужно физически предъявлять военно-учетный документ для оформления паспорта гражданина Украины или паспорта для выезда за границу", — сообщил министр.

Вместо этого работники зарубежных подразделений ГП "Документ" будут проверять статус воинского учета в реестре.

"Если данные отсутствуют, их будут вносить автоматически и, соответственно, мужчин будут брать на учет с формированием военно-учетного документа в электронной форме", — пояснил Клименко.

Министр также обратил внимание на важный нюанс. Данные будут вноситься без прохождения медкомиссии. После этого украинец в определенные сроки получит заказанный документ.

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