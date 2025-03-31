У украинцев критически низкий уровень доверия к ТЦК: на что придется пойти Кабмину

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Кравцев Сергей
Граждане Украины стали значительно меньше доверять ТЦК и СП. В связи с этим, скорее всего, правительству придется пойти на то, чтобы рассмотреть вопрос о реформировании этой структуры. Такое мнение в эфире "Новини.LIVE" выразила нардеп Ирина Никорак.
Мобилизация в России. Фото: из открытых источников
Никорак отметила, что ТЦК является неотъемлемой частью ВСУ. Она добавила, что репутацию этой структуры регулярно ставят под сомнение.
При этом Никорак не исключает, что рано или поздно, но Кабмин вынужден будет кардинально пересмотреть работу ТЦК, чтобы повысить уровень доверия граждан к этой структуре.
По словам Ирины Никорак, условно говоря, правительству нужно быть готовым к тому, чтобы провести очередной ребрендинг ТЦК и СП, возможно, даже решиться на реформирование этой структуры.
Читайте также на портале "Комментарии" — заместитель начальника Запорожского областного ТЦК и СП Андрей Якунин рассказал, что будет происходить с военнообязанным, если он проигнорирует повестку от военкомата, пришедшую на его имя в отделение "Укрпочты".
Андрей Якунин во время брифинга призвал не игнорировать приходящие на почту повестки. По его словам, работники ТЦК проводят большую работу по оповещению военнообязанных средствами "Укрпочты", а отказ от повестки может угрожать розыском и штрафом.
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