У украинцев критически низкий уровень доверия к ТЦК: на что придется пойти Кабмину

Граждане Украины стали значительно меньше доверять ТЦК и СП. В связи с этим, скорее всего, правительству придется пойти на то, чтобы рассмотреть вопрос о реформировании этой структуры. Такое мнение в эфире "Новини.LIVE" выразила нардеп Ирина Никорак.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

"Сейчас уровень доверия к ТЦК критически низкий, хотя уровень доверия к Вооруженным силам находится на самом высоком уровне в истории Украины", — отметила парламентарий.

Никорак отметила, что ТЦК является неотъемлемой частью ВСУ. Она добавила, что репутацию этой структуры регулярно ставят под сомнение.

"Люди не понимают, что ТЦК – это неотъемлемая часть Вооруженных сил Украины. После множества негативных событий и скандалов, которые подхватывали российское ИПСО и пропаганда, информация распространялась в "ТикТоке", из-за чего у людей сейчас нет доверия к ТЦК", — подчеркнула нардеп.

При этом Никорак не исключает, что рано или поздно, но Кабмин вынужден будет кардинально пересмотреть работу ТЦК, чтобы повысить уровень доверия граждан к этой структуре.

По словам Ирины Никорак, условно говоря, правительству нужно быть готовым к тому, чтобы провести очередной ребрендинг ТЦК и СП, возможно, даже решиться на реформирование этой структуры.

Читайте также на портале "Комментарии" — заместитель начальника Запорожского областного ТЦК и СП Андрей Якунин рассказал, что будет происходить с военнообязанным, если он проигнорирует повестку от военкомата, пришедшую на его имя в отделение "Укрпочты".

Андрей Якунин во время брифинга призвал не игнорировать приходящие на почту повестки. По его словам, работники ТЦК проводят большую работу по оповещению военнообязанных средствами "Укрпочты", а отказ от повестки может угрожать розыском и штрафом.



