В ТЦК объяснили, что будет, если проигнорировать повестку на почте

Заместитель начальника Запорожского областного ТЦК и СП Андрей Якунин рассказал, что будет происходить с военнообязанным, если он проигнорирует повестку от военкомата, пришедшую на его имя в отделение "Укрпочты".

Повестка. Фото: Общественное

Андрей Якунин во время брифинга призвал не игнорировать приходящие на почту повестки. По его словам, работники ТЦК проводят большую работу по оповещению военнообязанных средствами "Укрпочты", а отказ от повестки может угрожать розыском и штрафом.

"Попрошу не игнорировать такие сообщения, то есть повестки, поступающие средствами "Укрпочты". Если военнообязанный отказывается получать и не прибывает по такому сообщению — он будет попадать в соответствующий розыск. По таким гражданам будет направляться сообщение в Национальную полицию, для доставки и привлечения к админответственности", — сказал Якунин.

В прошлом году в Украине ужесточились правила мобилизации, предусматривающие штрафы за неявку по повестке и несвоевременное обновление учетных данных. Сумма штрафа колеблется от 17 до 25 тыс. гривен. Если штраф игнорируют в течение 15 дней, он удваивается. За долг более 160 тыс. могут конфисковать имущество. Также из-за уклонения от мобилизации военнообязанных могут лишить водительских прав.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине начали блокировать банковские счета уклонистов. В общей сложности 26 тыс. украинцев заблокировали счета за нарушение правил мобилизации.

Также "Комментарии" писали о том, что ТЦК штрафуют украинских воюющих на фронте военных.