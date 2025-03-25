Нужно ли уклонистам выдавать "серые паспорта": как военные разделяют людей на сорта

Начальник штаба 3-й штурмовой бригады Петр "Ролло" Горбатенко в интервью "Армия TV" заявил, что ему бы хотелось, чтобы "уклонисты" были ограничены в гражданских правах. По его словам, в этом случае надо применять "серые паспорта". Не выглядит ли так, что военные разделяют на первый и второй сорт украинцев? Почему, собственно, возникла такая ситуация, когда растет раздражение в обществе? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мобилизация в Украине

Уклонившиеся от мобилизации мужчины не имеют права голоса в этой стране

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник говорит, то, что озвучил Петр Горбатенко в интервью не что-то новое. Этот вопрос систематически обсуждается в военной среде.

"Более того, я о нем говорил с марта 22-го года. Ведь вопрос на самом деле имеет довольно экзистенциальное значение для развития нашего дальнейшего государства. Само государство сейчас должно ответить на вопрос – могут ли люди, несущие разный объем обязанностей, иметь равные права? То есть можно ли ставить знак ровно между голосом военного, пошедшего на войну и спрятавшимся от мобилизации человеком, фактически нарушившим действующее законодательство? И пока все говорят в разрезе именно мужского пола. По-моему в мире достаточно примеров, когда не все граждане имеют право голоса. В странах Европы, таких как Франция или Италия преступники, совершившие тяжкие преступления, лишены права голоса. В Латвии, как мы знаем, люди, не владеющие государственным языком, тоже не имеют права голосовать. Поэтому примеров в Европе более, чем достаточно относительно ограничения законодательства людей, не соблюдающих законы этой страны", – отметил эксперт.

По его мнению, мужчины, незаконно уклонившиеся от исполнения своей мобилизационной обязанности, не имеют права голоса в этой стране.

"Я не думаю, что нужно раздавать или не раздавать какие-то "серые паспорта" никоим образом. Зачем на это деньги тратить? Но более, чем уверен, что у миграционной службы или у наших правоохранительных органов достаточно информации, чтобы элементарно исключить этих людей из списков избирателей", – подытожил Николай Мельник.

Однобокий подход вредит не только ВСУ, но и самому государству

Председатель профсоюза Украинский независимый фонд юристов, председатель АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец так прокомментировал данную тему:

"Что касается ситуации с ограничением гражданских прав и свобод лиц, нарушающих правила военного учета, которых почему-то унижают и называют уклонистами, то я считаю, что это недопустимо в правом государстве. Руководствуясь такой логикой в принципе любого, кто нарушает закон, нужно также ограничивать в соответствующих гражданских правах. Ну, например, водителя транспортного средства, нарушающего скоростной режим. Давайте мы, кроме штрафа, ограничим его в праве голосования или в каком-то другом праве... Считаю, что разговоры об ограничении прав лиц, нарушающих правила военного учета и мобилизации на сегодняшний день намеренно раздувают лица, которые сами нарушают эти правила, не демонстрируя собственный пример для того, чтобы люди самостоятельно шли к нашему.

Ростислав Кравец отмечает, нельзя делить граждан на сорта. Надо в любом случае разбираться с основаниями этих нарушений и стараться не наказывать людей, а все же найти подход для того, чтобы определенным образом аргументировать необходимость идти в Вооруженные силы Украины, а государство, с другой стороны, должно выполнять свои обязательства перед гражданами. Потому что именно это и является основанием в большинстве случаев своих нарушений, которые сейчас происходят.

"Считаю, что такой однобокий подход только в очередной раз вносит разлад в общество и вредит не только Вооруженным силам Украины, но и единству государства", – констатировал эксперт.

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