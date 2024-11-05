Оформить отсрочку в "Резерв+": кто первым сможет воспользоваться функцией

В сервисе "Резерв+" начали бета-тестирование функции онлайн-отсрочки от мобилизации. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Приложение "Резерв+". Фото: из открытых источников

Первыми протестируют новую функцию студенты и аспиранты, заполнившие онлайн-форму. После этого к тестированию присоединятся люди с инвалидностью и многодетные.

Те, кто уже имеет отсрочку не смогут оформить ее в цифровом формате до момента завершения действия действующей, ведь не может быть двух активных отсрочек.

По словам Черногоренко, до начала полноценной работы сервиса остались "считанные дни".

Читайте также на портале "Комментарии" — за две недели через сервис "Резерв+" поступило более 5 тысяч заявок от украинцев, наиболее популярные вакансии – операторы БПЛА, работа в разведке и штабе. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Две недели назад Министерство обороны Украины запустило онлайн-рекрутинг в "Резерв+". В мобильном приложении мы имеем уже более 3,5 млн украинцев, имеем миллионы сформированных электронных военно-учетных документов. Поэтому появился новый раздел "Вакансии" и человек в два клика получает доступ к самой большой базе военных вакансий. Это 4 тыс вакансий", — отметила Черногоренко.

Также издание "Комментарии" сообщало – в приложении "Резерв+" снова произошел сбой. Причиной послужили проблемы при тестировании. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию заместителя министра обороны Украины по цифровизации Екатерины Черногоренко.



