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Сбой в приложении "Резерв+": что снова пошло не так

Что привело к сбою в работе приложения "Резерв+"

сегодня, 21:52
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Кречмаровская Наталия

В приложении "Резерв+" снова произошел сбой. Причиной послужили проблемы при тестировании. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию заместителя министра обороны Украины по цифровизации Екатерины Черногоренко.

Сбой в приложении "Резерв+": что снова пошло не так

Фото из открытых источников

“Друзья, небольшой технический сбой в приложении Резерв+. Начали бета-тест онлайн отсрочек и ошибочно отправили тестовое оповещение другим пользователям. Поэтому сейчас в приложении наблюдается повышенная активность, и временно может быть сложнее авторизироваться через BankID”, — сообщила она.

Представительница Миноброны отметила, что доступ к авторизации будет восстановлен в ближайшие часы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в октябре в приложении "Резерв+" возникла ошибка, из-за которой срок действия отсрочки от мобилизации был изменен. У некоторых пользователей появилась отсрочка до окончания мобилизации. Однако это ошибка, сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Друзья, мы так интенсивно готовились к новым релизам, что вылез баг. У некоторых пользователей появились отсрочки к концу мобилизации. Простите за неудобства. Нет, это не подарок команды Резерв всем пользователям к Хеллоуину. Важно: данный случай касается только отображения вашего статуса. Данные в реестре Оберіг не изменялись”, – отметила она. По словам Екатерины Черногоренко, команда исправила ошибку и посоветовала воспользоваться документом в течение часа. Чтобы увидеть свой актуальный статус, нажмите три точки и затем "Обновить документ". Спасибо, что быстро сигнализируете и сообщаете нам об этом”, — отметила она.




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Источник: https://www.facebook.com/katheryn.chernohorenko/posts/pfbid0GuWkMf5b9E749e1P2UrdmdtQR5zT7fn6nynvd21oWwCA7fRYCyzVXRLdBbFs6TCXl
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