Рекрутинг через «Резерв+» набирает обороты: самые популярные военные вакансии

За две недели через сервис "Резерв+" поступило более 5 тысяч заявок от украинцев, наиболее популярные вакансии — операторы БПЛА, работа в разведке и штабе. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Приложение "Резерв+". Фото: из открытых источников

"Две недели назад Министерство обороны Украины запустило онлайн-рекрутинг в "Резерв+". В мобильном приложении мы имеем уже более 3,5 млн украинцев, имеем миллионы сформированных электронных военно-учетных документов. Поэтому появился новый раздел "Вакансии" и человек в два клика получает доступ к самой большой базе военных вакансий. Это 4 тыс вакансий", — отметила Черногоренко.

Замминистра отметила, что через сервис сразу можно получить информацию о имеющем вакансию подразделении, о командовании, о достижениях бригады.

Екатерина Черногоренко напомнила, что согласно нормативным изменениям теперь военнообязанный может трудоустроиться сразу в бригаду, то есть не нужно посещать ТЦК.

Чиновница отметила, что уже поступило 5 тысяч заявок от наших пользователей даже больше. И уже есть первые успешные кейсы, когда мотивированные новобранцы уже нашли свое подразделение и именно ту должность, которая требует прибытия именно их на службу. Чаще всего люди интересуются должностями операторов БПЛА. Потому что дроны в армии сейчас имеют огромное значение. Многие люди хотят служить в разведке. И еще одна из самых востребованных должностей – это штабные.

Читайте на портале "Комментарии" — итоги военного октября: почему россияне продвигаются, как стабилизировать фронт.



