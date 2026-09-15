Офиса Президента – плюс 22%, людям – плюс 10%: Железняк раскрыл детали бюджета-2027

В проекте государственного бюджета на 2027 год минимальная зарплата запланирована на уровне 9546 гривен, в то же время расходы на обеспечение деятельности Президента и Офиса Президента планируют увеличить сразу на 22,2% — до более 1 миллиарда гривен. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, обратив внимание на существенную диспропорцию между ростом социальных стандартов для граждан и финансированием ОП и судебной системы.

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Согласно плану, с 1 января 2027 года минимальная заработная плата должна составлять 9546 гривен.

"Минимальная заработная плата с 01 января 2027 года планируется 9546 грн, — конкретизировал нардеп масштабы повышения, — 899 грн, или 10,4% до 8647 грн в 2026 году".

В то же время, финансовые ассигнования на нужды Банковой продемонстрировали значительно более высокую динамику. По словам Железняка, на обеспечение деятельности Президента и Офиса Президента увеличили расходы на 194,9 млн. грн. до 1 072,8 млн. грн.

"Рост для ОП на 22,2%, — констатировал парламентарий, иронически прибавив, — Так победим".

Аналогичные изменения затронули и другие социальные показатели. Базовый прожиточный минимум на одного человека заложен на уровне 3 559 гривен в месяц.

"Для трудоспособных – 3 691 грн, для нетрудоспособных (база минимальной пенсии) – 2 878 грн", – уточнил Железняк, подчеркнув, что общий рост этого индикатора составит около 10,9%.

При этом для определенной категории государственных служащих будут действовать особые ограниченные правила расчета заработных плат. Для исчисления должностных окладов прокуроров, налоговиков, таможенников и госорганов со спецзаконами вводится отдельный "замороженный" прожиточный минимум в размере 2 331 грн.

"В прошлом году это формулировали "на уровне 31 декабря 2025 года", — заметил депутат об изменении юридических формулировок Кабмина, — теперь просто написали цифрой".

Однако наиболее привилегированное положение в новой смете получили представители Фемиды благодаря недавним законодательным изменениям.

"Судей из этого абзаца убрали, — резюмировал Ярослав Железняк, объяснив, что в июне Рада приняла закон 4905- IX , по которому оклад судьи считается только от полного прожиточного минимума. — Результат — Государственная судебная администрация 8,5 млрд (35,1%). Заморозка осталась всем, кроме судей".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ближайшей перспективе в государственный бюджет Украины поступит существенный финансовый транш в размере 841 миллиона долларов, которым должны профинансировать пенсии украинцам. Эту финансовую помощь выделяет Всемирный банк, а гарантом выступает кабинет министров Канады. Об этом официально сообщил Премьер-министр Украины Сергей Корецкий.