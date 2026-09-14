Гроші на пенсії: Україна отримає $841 мільйон від Світового банку під гарантії Канади

У найближчій перспективі до державного бюджету України надійде суттєвий фінансовий транш у розмірі 841 мільйона доларів. Цю фінансову допомогу виділяє Світовий банк, а гарантом виступає кабінет міністрів Канади. Про це офіційно повідомив Прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

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За словами очільника уряду, залучені кошти є частиною масштабної міжнародної ініціативи PEACE in Ukraine. Увесь обсяг фінансування буде використано суворо за цільовим призначенням — для покриття поточних видатків державної скарбниці на виплату пенсій українським громадянам.

Глава Кабміну наголосив, що залучення цих ресурсів відбувається у критичний момент для фінансової системи країни.

"В умовах дефіциту бюджету та розбалансування державних фінансів, — підкреслив Сергій Корецький, — це надзвичайно важлива і своєчасна підтримка".

Наприкінці свого звернення керівник українського уряду висловив глибоку вдячність міжнародним партнерам за тривалу фінансову солідарність.

"Дякую Уряду Канади та Світовому банку, — резюмував прем'єр-міністр, — за вагому та послідовну підтримку".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Кабінет Міністрів України ухвалив вимушене рішення перенести фінансування переважної частини незахищених статей державного бюджету на грудень 2026 року. Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, такий крок став прямим наслідком затримок із надходженням коштів від міжнародних донорів. За його словами, криза виникла через провал голосувань за важливі для партнерів реформи всередині українського парламенту.