Деньги на пенсии: Украина получит $841 миллион от Всемирного банка под гарантии Канады

В ближайшей перспективе в государственный бюджет Украины поступит существенный финансовый транш в размере 841 миллион долларов. Эту финансовую помощь выделяет Всемирный банк, а гарантом выступает кабинет министров Канады. Об этом официально сообщил Премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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По словам главы правительства, привлеченные средства являются частью масштабной международной инициативы PEACE in Ukraine. Весь объем финансирования будет использован строго по целевому назначению для покрытия текущих расходов государственной казны на выплату пенсий украинским гражданам.

Глава Кабмина подчеркнул, что привлечение этих ресурсов происходит в критический момент для финансовой системы страны.

"В условиях дефицита бюджета и разбалансирования государственных финансов, — подчеркнул Сергей Корецкий, — это очень важная и своевременная поддержка".

В конце своего обращения руководитель украинского правительства выразил глубокую признательность международным партнерам за продолжительную финансовую солидарность.

"Благодарю Правительства Канады и Всемирного банка, — резюмировал премьер-министр, — за весомую и последовательную поддержку".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Кабинет Министров Украины принял вынужденное решение перенести финансирование подавляющей части незащищенных статей государственного бюджета на декабрь 2026 года. Как сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, такой шаг стал прямым следствием задержек с поступлением средств от международных доноров. По его словам, кризис возник из-за провала голосований за важные для партнеров реформы внутри украинского парламента.