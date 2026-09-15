Офісу Президента — плюс 22%, людям — плюс 10%: Железняк розкрив деталі бюджету-2027

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Недилько Ксения
У проєкті державного бюджету на 2027 рік мінімальну зарплату заплановано на рівні 9 546 гривень, водночас видатки на забезпечення діяльності Президента та Офісу Президента планують збільшити одразу на 22,2% — до понад 1 мільярда гривень. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, звернувши увагу на суттєву диспропорцію між зростанням соціальних стандартів для громадян та фінансуванням ОП і судової системи
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Згідно з планом, із 1 січня 2027 року мінімальна заробітна плата має становити 9 546 гривень.
Водночас фінансові асигнування на потреби Банкової продемонстрували значно вищу динаміку. За словами Железняка, на забезпечення діяльності Президента та Офісу Президента збільшили видатки на 194,9 млн грн до 1 072,8 млн грн.
Аналогічні зміни торкнулися й інших соціальних показників. Базовий прожитковий мінімум на одну особу закладено на рівні 3 559 гривень на місяць.
При цьому для певної категорії державних службовців діятимуть особливі, обмежені правила розрахунку заробітних плат. Для обчислення посадових окладів прокурорів, податківців, митників та держорганів зі спецзаконами впроваджують окремий "заморожений" прожитковий мінімум у розмірі 2 331 грн.
Проте найбільш привілейоване становище в новому кошторисі отримали представники Феміди завдяки нещодавнім законодавчим змінам.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у найближчій перспективі до державного бюджету України надійде суттєвий фінансовий транш у розмірі 841 мільйона доларів, якими мають профінансувати пенсії українцям. Цю фінансову допомогу виділяє Світовий банк, а гарантом виступає кабінет міністрів Канади. Про це офіційно повідомив Прем'єр-міністр України Сергій Корецький.