Офісу Президента — плюс 22%, людям — плюс 10%: Железняк розкрив деталі бюджету-2027

У проєкті державного бюджету на 2027 рік мінімальну зарплату заплановано на рівні 9 546 гривень, водночас видатки на забезпечення діяльності Президента та Офісу Президента планують збільшити одразу на 22,2% — до понад 1 мільярда гривень. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, звернувши увагу на суттєву диспропорцію між зростанням соціальних стандартів для громадян та фінансуванням ОП і судової системи

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Згідно з планом, із 1 січня 2027 року мінімальна заробітна плата має становити 9 546 гривень.

"Мінімальна заробітна плата з 01 січня 2027 року планується 9 546 грн, — конкретизував нардеп масштаби підвищення, — +899 грн, або +10,4% до 8 647 грн у 2026-му".

Водночас фінансові асигнування на потреби Банкової продемонстрували значно вищу динаміку. За словами Железняка, на забезпечення діяльності Президента та Офісу Президента збільшили видатки на 194,9 млн грн до 1 072,8 млн грн.

"Зростання для ОП на +22,2%, — констатував парламентар, іронічно додавши, — Так переможемо".

Аналогічні зміни торкнулися й інших соціальних показників. Базовий прожитковий мінімум на одну особу закладено на рівні 3 559 гривень на місяць.

"Для працездатних — 3 691 грн, для непрацездатних (база мінімальної пенсії) — 2 878 грн", — уточнив Железняк, підкресливши, що загальне зростання цього індикатора складе близько 10,9%.

При цьому для певної категорії державних службовців діятимуть особливі, обмежені правила розрахунку заробітних плат. Для обчислення посадових окладів прокурорів, податківців, митників та держорганів зі спецзаконами впроваджують окремий "заморожений" прожитковий мінімум у розмірі 2 331 грн.

"Торік це формулювали "на рівні 31 грудня 2025", — зауважив депутат щодо зміни юридичних формулювань Кабміну, — тепер просто написали цифрою".

Проте найбільш привілейоване становище в новому кошторисі отримали представники Феміди завдяки нещодавнім законодавчим змінам.

"Суддів із цього абзацу прибрали, — резюмував Ярослав Железняк, пояснивши, що у червні Рада ухвалила закон 4905- IX , за яким оклад судді рахується тільки від повного прожиткового мінімуму. — Результат — Державна судова адміністрація +8,5 млрд (+35,1%). Заморозка лишилась для всіх, крім суддів".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у найближчій перспективі до державного бюджету України надійде суттєвий фінансовий транш у розмірі 841 мільйона доларів, якими мають профінансувати пенсії українцям. Цю фінансову допомогу виділяє Світовий банк, а гарантом виступає кабінет міністрів Канади. Про це офіційно повідомив Прем'єр-міністр України Сергій Корецький.